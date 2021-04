Abp Głódź nie będzie już kawalerem Krzyża Orderu Odrodzenia Polski? "Jeszcze w kwietniu zwołamy kapitułę"

Kanclerz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, prof. Wiesław Jogann, został zapytany, czy arcybiskup Sławoj Leszek Głódź - w świetle ostatnich wydarzeń - nie powinien stracić odznaczeń nadanych mu w latach 90-tych. Przypomnijmy, że 29 marca Watykan poinformował o ukaraniu go za tuszowanie nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych w diecezjach, które mu podlegały. W ramach kraju duchowny dostał m.in. zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych i spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej. Ma także nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską i musi zapłacić nawiązkę na rzecz Fundacji św. Józefa z własnych funduszy.

Zobacz wideo „Co łaska” za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Abp Głódź straci odznaczenia? "Daję słowo honoru, że zostanie to zbadane"

- Na razie mamy tylko informacje medialne na temat stwierdzenia winy abp. Głódzia. Musimy to sprawdzić - podkreślił rozmowie z Onetem prof. Johann, który może wnioskować do prezydenta o odebranie orderów Głodziowi.

Ja w mojej mocy postaram się w najbliższym czasie zgromadzić odpowiednie materiały w tej sprawie. Na pewno zwrócimy się też o materiały do Nuncjatury Apostolskiej oraz do prokuratury. Pod koniec kwietnia odbędzie się kapituła i przedstawię na niej swoje wnioski. Mam nadzieję, że kapituła podzieli moje stanowisko, że nawet jeżeli są tego typu informacje prasowe, to wymaga to pełnego wyjaśnienia. Daję słowo honoru, że zostanie to zbadane

- powiedział Onetowi. Dodał także, że "nie można dopuścić do sytuacji, że osoby, które są niegodne tego wyróżnienia, będą je nadal posiadały".

O to, czy prezydent Andrzej Duda byłby za odebraniem orderów Głodziowi, był wcześniej pytany jego rzecznik, Błażej Spychalski. - Jeżeli wpłynęłyby wnioski w tej sprawie do Kancelarii Prezydenta, to zostaną one przekazane do odpowiedniej kapituły. Z całą pewnością kapituła pochyli się nad takim wnioskiem - wskazywał.