Wielkanoc 2021. Biskupi piszą do księży. "Wiele kontrowersji pojawiało się wokół udziału w Eucharystii"

11 marca 2021 roku biskupi zgromadzili się na 388. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, gdzie podpisali się pod listem na Wielki Czwartek skierowanym do kapłanów. Treść listu została opublikowana między innymi na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej.

Wielkanoc 2021 już za kilka dni. Biskupi wystosowali do kapłanów specjalny list

W piśmie skierowanym do kapłanów na Wielki Czwartek biskupi przekazali, że duchowni byli zmuszeni stanąć przed wieloma wyzwaniami w związku z pandemią koronawirusa. Należały od nich między innymi ochrona wiernych, poszukiwania nowych form pasterskich czy jeszcze "gorliwsze niż dotychczas niesienie nadziei".

"Wiele kontrowersji pojawiało się wokół udziału w Eucharystii. Nie brakowało krytyki wobec duchownych przestrzegających wskazań swoich pasterzy, którym na sercu leżało zapewnienie bezpiecznego udziału w tym najważniejszym dla każdego wierzącego spotkaniu z Jezusem. Jakże trafny okazał się program duszpasterski, w którym zgłębiamy Tajemnicę celebrowanej Eucharystii. Powyższe znaki czasu skłaniają nas do stanięcia przed Panem w pokorze i rozważenia, co dla każdego z nas znaczą Jego słowa będące biblijnym mottem obecnego roku duszpasterskiego: Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba (J 6,32)" - czytamy w opublikowanym liście.

Ponadto biskupi podkreślili to, że żaden z kapłanów nie jest "właścicielem Eucharystii, lecz jedynie tym, który został powołany do sprawowania jej w jedności z Kościołem". Z listu wynika, że wszyscy duchowni powinni pamiętać, że nie powinni stawiać siebie w centrum mszy świętej, ponieważ w ten sposób ulegają grzechowi pychy.

Biskupi: Eucharystia jest "najcenniejszym darem"

"Gdy kapłan uważa siebie za właściciela Świętej Wieczerzy, oddala wiernych od Tajemnicy Wieczernika. Pokora Syna Bożego, który obmywa uczniom nogi, jest drogą kapłańskiej posługi: działań duszpasterskich, a nade wszystko sprawowania Mszy św. Dlatego konieczne jest, by kapłani mieli świadomość, że cała ich posługa nigdy nie powinna wysuwać na pierwszy plan ich samych lub ich opinii, ale Chrystusa. Każda próba stawiania siebie w centrum celebracji liturgicznej sprzeciwia się tożsamości kapłańskiej (Benedykt XVI, Sacramnetum Caritatis, nr 23)" - przekazano.

Jednym z kolejnych wyzwań, przed którymi w kontekście pandemicznej rzeczywistości musieli stawić czoła duchowni, było to, w jaki sposób zaprosić ludzi do Kościoła oraz "w jaki sposób ukazać im piękno Chrystusa".

Jak podkreślali duchowni, takie rozterki mogą się stać duchową pułapką, która sprawia, że księża zaczynają iść obcą drogą, nawet pomimo dobrych intencji. Próby uatrakcyjnienia liturgicznych celebracji oraz ich zeświecczania sprawiają, że kapłani mogą zapomnieć o tym, że w nabożeństwie nie chodzi tylko o człowieka, lecz samego Boga.

"Na tej prawdzie opiera się świadomość Kościoła, która każe nam myśleć o tym, co wewnętrzne, nie zaniedbując tego, co zewnętrzne. W liturgii pierwszą refleksją ma być pytanie o to, 'co' czy też 'Kogo'” celebrujemy, a dopiero potem o to, 'jak' celebrujemy. W sztuce celebrowania liturgii nie chodzi tylko o harmonijne połączenie ze sobą różnych czynności, ale przede wszystkim o naszą wewnętrzną komunię z Chrystusem. Mówiąc inaczej, chodzi o podporządkowanie się Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi" - pisali biskupi.

Dodatkowo w liście pojawiły się słowa podziękowania za zaangażowanie duchownych w troskę o to, by pomimo pandemii koronawirusa, wierni mieli możliwość korzystania z Eucharystii, która jest "najcenniejszym darem", a także za tworzenie nowych form duszpasterskich związanych z katechizacją oraz rekolekcjami.

W związku z epidemią koronawirusa od 27 marca w kościołach obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. W świątyni może znajdować się jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Wszyscy muszą zasłaniać usta oraz nos, a także przestrzegać 1,5-metrowego odstępu. Nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na zaostrzenie obostrzeń tuż przed Wielkanocą.