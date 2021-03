Pogoda. Wyraźne zmiany przed Wielkanocą. Najpierw burze, później ochłodzenie

Zobacz wideo Dr Zaczyński: Każdy powinien spędzić ten lockdown odpowiedzialnie, jak w ubiegłym roku

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek pogoda w całym kraju będzie dość zróżnicowana. W północnej części możemy spodziewać się zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Wartości na termometrach będą wahały się od 8 do 14 stopni Celsjusza.

REKLAMA

Zawirowania pogodowe tuż przed świętami. Z północy nadciąga chłodny front

W pozostałej części Polski odnotujemy zmienne zachmurzenie, ale także opady deszczu czy lokalne burze. Temperatura powietrza będzie wahała się od 12 st. C na Pomorzu do 21 na Podkarpaciu. Będzie padać i silnie wiać. Wiatr osiągnie do 45 km/h, miejscami nawet do 70 km/h.

Powodem podziału Polski w czwartek na różne strefy pogodowe jest przemieszczający się z północy na południe chłodny front atmosferyczny układający się równoleżnikowo. Tuż za frontem do Polski płynąć będzie chłodne, arktyczne powietrze.

Jaka pogoda na Wielkanoc? Najpierw 20 stopni, później może zaskoczyć nas śnieg

W piątek w województwie podkarpackim pojawią się przelotne opady deszczu . W całej Polsce zachmurzenie zmienne oraz przelotne opady deszczu. Miejscami w piątek i sobotę mogą spaść opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu, zwłaszcza na wschodzie i w rejonach podgórskich.

Po nieoczekiwanych czwartkowych burzach czeka nas ochłodzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 7 st. C w regionie Suwalszczyzny do 13 st. w okolicach Dolnego Śląska oraz Ziemi Lubuskiej.

W sobotę słoneczna pogoda zapowiada się jedynie nad morzem. W pozostałej części kraju czekają nas opady deszczu, a na wschodzie nawet deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C w województwie podkarpackim do 10 st. C na Pomorzu, zapowiadali synoptycy tvnmeteo.pl.

Jaka pogoda czeka nas w święta wielkanocne?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w ciągu weekendu Polska będzie znajdowała się pomiędzy wyżem spływającym znad Atlantyku a niżem znad Rosji. Taka sytuacja będzie sprzyjała napływowi chłodnego powietrza, co wyraźnie widać po zapowiadanym spadku temperatury.

Pogoda na Wielkanoc. IMGW: Nadchodzi ochłodzenie, miejscami spadnie śnieg

Wielkanoc w większości kraju zapowiada się słonecznie. Jedynie na Podkarpaciu pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a na termometrach zobaczymy 6 stopni Celsjusza, na Pogórzu Karpackim może spaść słaby śnieg. Najcieplej nad morzem, gdzie temperatura osiągnie 12 st. C. Wiatr będzie słaby oraz umiarkowany, wiejący z kierunku zachodniego oraz północno-zachodniego.

Poniedziałek Wielkanocny powinien być pogodny na terenie całego kraju. Temperatura będzie wahała się pomiędzy 10 st. C w Suwałkach do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby.