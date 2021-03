Jest wstępny raport w sprawie wypadku śmigłowca, w którym zginął Karol Kania

Do wypadku doszło 22 lutego około godziny 23:00 w miejscowości Studzienice w okolicach Pszczyny (woj. śląskie). W śmigłowcu Bell 429 znajdował się 51-pilot oraz trzech pasażerów. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała na swojej stronie wstępny raport dotyczący katastrofy.

REKLAMA

Zobacz wideo Oślepiał załogę helikoptera policji zielonym światłem lasera. Grozi mu do 8 lat więzienia

Katastrofa śmigłowca pod Pszczyną. "Przednia część kadłuba uległa całkowitemu zniszczeniu"

Komisja ustaliła, że podczas podejścia do lądowania doszło do zderzenia śmigłowca z wysokimi drzewami w lesie, a następnie z ziemią. Pilot i pasażer zajmujący miejsce obok pilota ponieśli śmierć. Pasażerem, który zginął, był Karol Kania, przedsiębiorca i jeden z najbogatszych Polaków. Dwie pozostałe osoby przebywające w przedziale pasażerskim przeżyły, ale doznały poważnych obrażeń ciała.

KE skarży Polskę do TSUE. Za "działania podważające niezawisłość sądów"

"Śmigłowiec zderzył się z ziemią przednią częścią kadłuba, a następnie opadł na jego lewy bok. Ponieważ zdarzenie miało miejsce w terenie zadrzewionym, liczne elementy śmigłowca weszły w kolizję z pniami oraz gałęziami drzew […] Przednia część kadłuba uległa całkowitemu zniszczeniu. Wewnątrz kadłuba doszło do licznych lokalnych pęknięć i przemieszczeń elementów struktury i wyposażenia" - można przeczytać w raporcie.

Komisja podała, że lewy i prawy drążek zostały połamane prawdopodobnie na skutek kolizji z ciałami osób zajmujących przednie fotele śmigłowca. Lewy drążek uległ złamaniu w jednym miejscu, a prawy w dwóch, co według komisji świadczy o dużej sile uderzenia ciała pilota o drążek. Zdaniem komisji dwie osoby przeżyły katastrofę dzięki temu, że wnętrze kabiny pasażerskiej "zachowało swoją geometrię".

Katastrofa pod Pszczyną. Śmigłowiec nie był wyposażony w FDR

Komisja zajęła się również 51-letnim pilotem śmigłowca. Ustalono, że mężczyzna miał ważną licencję pilota zawodowego oraz ważne badania lotniczo-lekarskie. Według komisji pilot miał duże doświadczenie w lotach śmigłowcami, ale małe doświadczenie w sterowaniu Bell 429. Widzialność w miejscu katastrofy wynosiła ok. 500 metrów z tendencją spadkową. Temperatura powietrza wahała się w okolicach 0 stopni, występowała duża wilgotność powietrza oraz możliwość pojawienia się mgły.

Profesor, który mówił o oblewaniu studentów, odwołany z funkcji kierownika

Śmigłowiec Bell 429 został wyprodukowany w 2020 r. w Kanadzie. Według ustaleń komisji elementy układu sterowania, które nie uległy zniszczeniu, poruszały się płynnie, bez zacięć, wały napędowe obu silników obracały się w momencie wypadku. Komisja zwróciła jednak uwagę na to, że śmigłowiec nie był wyposażony w FDR (Flight Data Recorder), czyli rejestrator parametrów lotu, nazywany "czarną skrzynką". Dane zgromadzone w rejestratorze pozwalają na dokładne odtworzenie całości lotu. Odczyty z czarnych skrzynek są bardzo często kluczowym elementem w wyjaśnianiu przyczyn katastrof lotniczych. Brak takich danych może oznaczać, że członkowie PKBWL mogą mieć trudności w dokładnym ustaleniu tego, co doprowadziło do katastrofy koło Pszczyny.

W dalszej części postępowania zostaną przeanalizowane zgromadzone dane o locie, pracy zespołów napędowych, ale również dane dotyczące czynnika ludzkiego, przeżywalności i innych czynników mogących mieć wpływ na zaistnienie zdarzenia i jego przebieg.