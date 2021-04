Pogoda na dziś - czwartek, 1 kwietnia. Będzie ciepło, ale możliwe przelotne opady

Dziś Wielki Czwartek - jaka czeka nas pogoda? W całym kraju możliwe przelotne deszcze, ale temperatura będzie iście wiosenna. W niektórych miejscach w Polsce termometry wskażą nawet 22 stopnie. Kolejne dni przyniosą niestety ochłodzenie.

Temperatura. Dziś od 11 do 22 stopni

Temperatura w całym kraju będzie wiosenna, a miejscami nawet letnia. W województwie małopolskim termometry pokażą aż 22 stopnie. Jeden stopień mniej czeka mieszkańców Rzeszowa, Katowic i Opola. W województwach dolnośląskim, świętokrzyskim i lubelskim będzie 20 stopni, a w łódzkim i mazowieckim prognozowanych jest do 19 stopni. Nieco chłodniejszy dzień, od 17 do 16 stopni, zapowiadany jest w Białymstoku i Zielonej Górze. W Bydgoszczy będzie 15 stopni, w Olsztynie 14 stopni, a w Szczecinie 13 stopni. Najzimniej będzie na Pomorzu - tam maksymalnie 11 stopni w ciągu dnia. To ostatni dzień przed świętami, gdy będzie tak ciepło.

Pogoda na czwartek - 1 kwietnia gazeta.pl

Pogoda na czwartek. Będzie pochmurnie, ale wiosennie

Mijająca noc była ciepła, a po niej nastąpi jeszcze przyjemniejszy poranek. Od rana w całym kraju będzie pogodnie, a zza chmur wyjdzie słońce. Dopiero po południu możliwe są przelotne deszcze, które potrwają do końca dnia. Największe prawdopodobieństwo opadów wystąpi w północnej części kraju. Praktycznie bezchmurne niebo czeka natomiast mieszkańców Śląska i Małopolski.

IMGW wydało ostrzeżenie dla południowej i centralnej części woj. podlaskiego. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia burz, a prognozowana suma opadów lokalnie może wynieść do 15 mm.