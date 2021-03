Michał Kamiński: Przywódcą Kościoła w Polsce jest ojciec Rydzyk. "Rzutki biznesmen i siewca nienawiści"

- Polskim Kościołem nie rządzi papież Franciszek - powiedział poseł Michał Kamiński, komentując kary nałożone na abp. Głódzia i bp. Janiaka. Według niego papież ma "prawie zerowy wpływ" na to, co robią polscy księża. Kamiński dodał, że to o. Tadeusz Rydzyk jest głową Kościoła w Polsce i to on "dyktuje" księżom język, jakim powinni się posługiwać.

