Głódź i Janiak nie informowali o nadużyciach duchownych. Jest zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie, które wpłynęło do prokuratury w Gdańsku, dotyczy między innymi byłego metropolity gdańskiego, arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia i biskupa Edwarda Janiaka. Chodzi o przypadki niezawiadomienia o nadużyciach seksualnych przeciwko osobom poniżej 15 roku życia. Po analizie dokumentów, sprawy zostaną przekazane do odpowiednich jednostek podległych Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku - przekazała prokuratura.

Za tuszowanie nadużyć seksualnych w podległych im diecezjach duchowni zostali ukarani przez Watykan w poniedziałek. Otrzymali oni m.in. zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych oraz nakaz opuszczenia swoich dotychczasowych diecezji.

We wtorek Wojciech Polak, prymas Polski oświadczył, że strona kościelna zamierza współpracować z państwową komisją ds. pedofilii. - To dla mnie osobiście konkretne wezwanie, by jeszcze solidniej prowadzić wszelkie sprawy, które są mi powierzane - powiedział Wojciech Polak o karach dla byłych biskupów.

