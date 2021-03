Sejm Dzieci i Młodzieży będzie dyskutował o kard. Wyszyńskim. "Jeszcze by musieli słuchać problemów młodych"

"Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego - w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia" - tak brzmi tegoroczny temat Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uczestnicy wydarzenia będą musieli przedstawić, w jaki sposób można wykorzystać nauki Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, życia swojej rodziny lub lokalnej społeczności.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura w Sejmie w trakcie głosowania projektu "Tak dla rodziny, nie dla gender". Terlecki: Zawsze się można trochę powygłupiać

Sejm Dzieci i Młodzieży odbędzie się zdalnie. Zajmie się naukami kard. Wyszyńskiego

W tym roku Sejm Dzieci i Młodzieży odbędzie się w formie zdalnej. Do udziału w SDiM mogą zgłaszać się dwuosobowe zespoły uczniowskie. W dniu rozpoczęcia konkursu uczniowie muszą mieć ukończone 13 lat, a w dniu ogłoszenia wyników konkursu (1 czerwca 2021 r.) nie mogą mieć ukończonych 18 lat.

Tomasz Terlikowski na czele komisji dominikanów. Zbada sprawę Pawła M.

Głównym organizatorem SDiM jest Kancelaria Sejmu, ale konkurs współorganizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej. Według regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży jednym z jego celów jest "uświadomienie młodzieży decyzyjności oraz poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej".

"Młodzi zasługują w końcu na temat, który będzie im realnie bliski"

Tegoroczny temat Sejmu Dzieci i Młodzieży wzbudził wiele kontrowersji. Niektóre osoby zwracają uwagę na to, że temat jest zbyt odległy i nie dotyka aktualnych problemów młodzieży. "Kiedy młodzi ludzie tracą pracę, nie umieją odnaleźć się w zdalnej rzeczywistości - PiS ogłasza temat Sejmu Dzieci i Młodzieży, który brzmi 'Śladami Stefana Wyszyńskiego'" - napisała senator Koalicji Obywatelskiej Joanna Sekuła.



"Co sądzicie o tegorocznym temacie Sejmu Dzieci i Młodzieży? Bo ja straciłam już nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek młodzi dostaną temat, który jest im bliski" - stwierdziła Joanna Suchecka, dziennikarka TVN24.



"Negatywnie oceniamy temat zbliżającej się tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Choć kardynał Stefan Wyszyński niewątpliwie może stanowić dla wielu osób drogowskaz we współczesnym świecie, to uważamy, że młodzi zasługują w końcu na temat, który będzie im realnie bliski" - przekazał Instytut Młodych.



"A można by było wykorzystać Sejm Dzieci i Młodzieży do wsłuchania się w ich głos. Ale po co psuć sobie nastrój, jeszcze by rządzący musieli się skonfrontować z problemami młodych" - dodała Magdalena Biejat, posłanka Lewicy.

Koronawirus. 123 osoby świętowały 18-nastkę nad jeziorem. Wkroczyła policja