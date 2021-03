Krosno. Mężczyzna proponował seks 14-latce. W umówionym miejscu czekali na niego "łowcy pedofilów"

Członkowie grupy porozumiewali się z mężczyzną za pomocą komunikatora internetowego. Umówili się na spotkanie na dworcu w Krośnie. Andrzej - takie imię podawał mężczyzna - próbował uciec, kiedy zobaczył w umówionym miejscu kilku mężczyzn zamiast młodej dziewczyny. Cała akcja została nagrana i opublikowana w sieci.

"Łowcy pedofilów" zadzwonili na policję, a czekając na funkcjonariuszy, przeglądali wiadomości, jakie wysyłał "Andrzej" do nieletniej.

Ja nie szukam takiej grzecznej dziewczyny, szukam uległej i bardzo zboczonej suczki, co zawsze chciałaby seks. Będziesz taka?

Masz foto w mini dać i napisać kim chcesz być, a po spotkaniu będziesz mamusią

- cytuje za członkinią grupy polsatnews.pl.

Został zatrzymany przez naszą grupę łowców z grupy The Degenerat Hunter's Child Guard. Podjął nieskuteczną próbę ucieczki. Po przedstawieniu mu zarzutów oraz dowodów przyznał się do winy. (...) Po chwili doszło do przekazania go w ręce policji z pobliskiej komendy - opisano na facebookowej stronie "Łowców pedofilów".

Akcja nie była wcześniej konsultowana z policją

Polsatnews.pl potwierdza zatrzymanie pedofila po kontakcie z policją z Krosna. 40-latek trafił do izby zatrzymań. Wiadomo, że akcja nie była wcześniej uzgadniania z funkcjonariuszami. Ci dowiedzieli się o niej dopiero w momencie, w którym otrzymali zgłoszenie.

Zatrzymano komputer i telefon mężczyzny, aby zdobyć dowody w sprawie. Grozi mu do 3 lat więzienia. Jak się okazało, już rok temu był skazany na ponad 2 lata pozbawienia wolności za podobne wykroczenie, ale odwołał się od wyroku i kary nie odbył - informuje portal krosno24.pl.