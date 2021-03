Śląskie. 123 osoby świętowały 18. urodziny nad wodą. Wkroczyła policja. "Nie było nawet metra kw. na osobę"

Pogoria III to sztuczny zbiornik wodny w Kotlinie Dąbrowskiej. To tam, nie zważając na sytuację epidemiologiczną, w sobotę spotkały się 123 osoby, aby uczcić osiemnaste urodziny koleżanki. Śląska policja nazwała to zdarzenie "nieodpowiedzialnym krokiem w dorosłość".

4 Fot. Wojciech Habdas / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl