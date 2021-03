Prymas Polski: Będziemy współpracować z komisją ds. pedofilii. "Nie chcemy nic ukrywać"

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała o ukaraniu arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia oraz biskupa Edwarda Janiaka. Duchowni zostali ukarani w związku z tuszowaniem spraw nadużyć seksualnych popełnianych przez podległych im księży. Głódź i Janiak muszą zamieszkać poza swoimi diecezjami, mają zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach religijnych na terenie tych diecezji oraz muszą wpłacić z prywatnych funduszy "odpowiednią sumę" na rzecz Fundacji św. Józefa.

Prymas Polski abp Wojciech Polak był pytany o kary wymierzone duchownym na antenie Radia Plus. - To zawsze dobry krok, jeżeli chodzi o to, że chcemy oczyszczenia, że poważnie traktujemy sprawy związane ze skrzywdzeniem małoletnich przez niektórych duchownych. Papież przypomina, że ważną rzeczą jest także nasza, przełożonych, reakcja. To dla mnie osobiście konkretne wezwanie, by jeszcze solidniej prowadzić wszelkie sprawy, które są mi powierzane - powiedział.

Prymas podkreślił, że nie może wypowiadać się na temat wysokości oraz adekwatności wymierzonych kar, ponieważ nie zna procesów "prowadzonych przez Stolicę Apostolską". - To suwerenna decyzja Ojca Świętego Franciszka. Jeżeli chciałby to ujawnić, powiedzieć także do wiadomości publicznej, to tylko Franciszek może to uczynić, on jest prawodawcą. Trzeba pamiętać, że każdy z zainteresowanych został przez Ojca Świętego osobiście poinformowany i to w sposób bardziej całościowy niż my zostaliśmy poinformowani w komunikacie.

Arcybiskup Wojciech Polak był również pytany o prośbę komisji ds. pedofilii. Pod koniec lutego informowaliśmy, że państwowa komisja ds. pedofilii wystąpiła do sądów biskupich o informacje na temat prowadzonych postępowań kanonicznych dotyczących duchownych, którzy mogli dopuścić się molestowania seksualnego.

- Po zebraniu plenarnym księża biskupi potwierdzili wolę współpracy z komisją państwową. Trzeba pamiętać, że wiele procesów nie było prowadzonych na gruncie sądów biskupich, tylko w procesach karno-administracyjnych, więc sądy takiej dokumentacji pełnej nie mają - powiedział. - Chcę podkreślić naszą wolę współpracy. My nie chcemy nic ukrywać - zaznaczył. Prymas Polak dodał, że wkrótce odbędzie się spotkanie pomiędzy episkopatem i komisją.

