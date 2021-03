Jaka pogoda na Wielkanoc? Najpierw 20 stopni, później może nas zaskoczyć śnieg

Zobacz wideo Naturalne farbowanie jajek - INTERNET vs RZECZYWISTOŚĆ

Pogoda w Wielki Tydzień i Wielkanoc będzie dość różnorodna. Niestety, podczas samych świąt wielkanocnych aura raczej nie spełni naszych oczekiwań. Korzystajmy zatem z każdej słonecznej chwili, by wyjść z domu - do parku, do lasu - i posłuchać ptaków.

REKLAMA

Prognoza pogody. Wielka Środa

Środa 31 marca i czwartek 1 kwietnia zapowiadają się jako najcieplejsze z okołoświątecznych dni. W środę temperatura w całym kraju wyniesie kilkanaście stopni na plusie - najzimniej będzie w Koszalinie, gdzie termometry pokażą 15 stopni, najcieplej na zachodzie kraju - nawet do 20 stopni. W pozostałych częściach Polski temperatura wyniesie między 17 a 19 stopni. Wiatr łagodny, dość duże zachmurzenia na wschodzie kraju.

Prognoza pogody. Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek po południu temperatura zacznie stopniowo się obniżać, najpierw w północno-zachodniej Polsce. Podczas, gdy po południu większość kraju będzie notować podobną temperaturę, jak dzień wcześniej (17-19 stopni), w Koszalinie będzie już tylko około 8 stopni, w Gdańsku 11. Wieczorem temperatura spadnie tam do - odpowiednio - 4 i 3 stopni, na południu kraju nadal będą się natomiast utrzymywać kilkunastostopniowe temperatury. Możliwe przelotne opady deszczu - przede wszystkim na północy i zachodzie kraju, a wieczorem w centralnej i południowej Polsce. Do południa zachmurzenie głównie na północy, po południu gęste chmury zakryją prawie cały kraj. Wiatr łagodny.

Prognoza pogody. Wielki Piątek

W Wielki Piątek (2 kwietnia) w całej Polsce temperatury będą już bardzo zbliżone - w większości kraju wahać będą się między 8 a 9 kreskami powyżej zera. Najzimniej będzie w Rzeszowie (7 stopni), najcieplej w Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie (10 stopni). W godzinach porannych możliwe opady w południowo-wschodniej Polsce. Wiatr głównie umiarkowany, przelotne zachmurzenia - do południa na południu kraju, później - także na północy.

Pogoda na kwiecień. Czy będzie ciepło? IMGW publikuje wstępną prognozę

Prognoza pogody. Wielka Sobota

W ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, czyli w Wielką Sobotę, temperatura będzie jeszcze niższa - na termometrach zobaczymy od 4 stopni w Rzeszowie do 9 we Wrocławiu. Zapowiadają się także przelotne opady, przede wszystkim we wschodniej części kraju, a także opady śniegu. Duże zachmurzenie na zachodzie kraju, wiatr głównie umiarkowany.

Prognoza pogody. Niedziela Wielkanocna

Wielkanoc 4 kwietnia zapowiada się sucho w całym kraju. Najzimniej będzie w Rzeszowie (6 stopni) i Lublinie (7 stopni). Najcieplej w Szczecinie - nawet do 11 stopni. W reszcie kraju na termometrach zobaczymy między 8 a 9 stopniami. W nocy temperatura na wschodzie kraju spadnie poniżej zera. Wiatr słaby, zachmurzenie głównie na południowym wschodzie.

Prognoza pogody. Poniedziałek Wielkanocny

W Poniedziałek Wielkanocny możemy liczyć na ponowne ocieplenie, które zawita do naszego kraju od zachodu. Do 14 stopni w Szczecinie i Wrocławiu, najzimniej będzie na wschodzie - w Łomży i Lublinie 10 stopni. Bezchmurnie. W zachodniej Polsce wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie łagodny.

Wielkanoc. Jakie obostrzenia będą obowiązywać podczas świąt?