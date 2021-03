Dworczyk o rocznicy katastrofy smoleńskiej. "Na pewno będą miały miejsce obchody, jak co roku"

Zobacz wideo Zaostrzenie standardów bezpieczeństwa w kościołach. "Głównym wyzwaniem jest przestrzeganie tych obostrzeń"

Obecnie obowiązujące restrykcje epidemiczne potrwają do 9 kwietnia. Gdy zostały ogłoszone przez rząd, pojawiły się komentarze, że taką datę wyznaczono, by obostrzeń nie było 10 kwietnia, w rocznicę katastrofy smoleńskiej. O to, jak mają wyglądać obchody, zapytany został w Radiu ZET Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Na pewno będą miały miejsce obchody, takie jak co roku. Natomiast w tym roku będą ograniczone przepisami sanitarnymi. To oczywiste - powiedział. Dodał, że "inne ważne rocznice" odbywały się w czasie trwania obostrzeń i 10 kwietnia także będą odbywać się "w reżimie sanitarnym". - Natomiast jakie będą wtedy zakazy, przekonamy się za niespełna dwa tygodnie. To zależy od sytuacji pandemicznej - stwierdził.

Zapytany o to, jakie będą obostrzenia po 9 kwietnia, powiedział, że "spekulowanie, co będzie za 2 tygodnie, wywołuje wyłącznie emocje, a nic nie wnosi do dyskusji i do życia". - Zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja, naukowcy wystawiają rekomendacje a Zespół Zarządzania Kryzysowego podejmie decyzję - powiedział. - Gdyby okazało się, że mamy do czynienia z załamaniem sytuacji, jest nagły wzrost zakażeń, to trzeba będzie wyciągać wnioski - dodał.

Szef KPRM zapowiedział też, że razem z premierem będą prezentować zmiany w programie szczepień, które "spowodują, że system szczepień będzie prostszy, bardziej elastyczny".

Rocznica katastrofy smoleńskiej. Obchody mimo lockdownu

W 2020 roku obchody odbywały się w pierwszym lockdownie i pierwszej fali epidemii COVID-19. Obowiązywał wtedy zakaz wychodzenia z domu bez ważnej potrzeby i zakaz gromadzenia się. Wtedy premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz członkowie Rady Ministrów brali udział w uroczystościach.

Uczestnicy tego wydarzenia nie zachowywali między sobą wymaganego odstępu dwóch metrów, nie mieli ze sobą również maseczek ochronnych (choć trzeba przyznać, że wówczas ich noszenie nie było jeszcze obowiązkowe). Wtedy 66 proc. badanych negatywnie oceniło przebieg obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie.

Poza obchodami na pl. Piłsudskiego Jarosław Kaczyński odwiedził cmentarz na Powązkach, w tym grób swojej matki Jadwigi Kaczyńskiej, choć cmentarze był wtedy zamknięte dla odwiedzających.

