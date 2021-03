Biskupiec. Pod 4-letnim chłopcem załamał się lód. Reanimował go nietrzeźwy ojciec

Zobacz wideo Uderzał psa młotkiem, a potem go zakopał. Zwierzę przeżyło, a oprawca został zatrzymany

Do zdarzenia doszło w sobotę 27 marca w gminie Biskupiec niedaleko Olsztyna. Oficer dyżurny Komisariatu Policji w Biskupcu otrzymał informację, że na stawie na jednej z posesji w gminie pod 4-latkiem załamał się lód.

4-letnie dziecko skoczyło za zabawką. O krok od tragedii

Z relacji ojca wynika, że podczas spaceru mężczyzna ze swoim 4-letnim synem weszli na pomost. W pewnym momencie na lód wpadła zabawka. Dziecko skoczyło z pomostu, a pod jego nogami załamał się lód.

38-letni mężczyzna w porę wyciągnął dziecko z wody i przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ojciec zdołał przywrócić swojemu dziecku przytomność i podstawowe funkcje życiowe. Na miejscu zdarzenia pojawił się policyjny patrol, któremu towarzyszyła straż pożarna i załoga pogotowia ratunkowego. 4-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Mężczyzna, który sprawował opiekę nad dzieckiem, był nietrzeźwy

Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że mężczyzna, który sprawował opiekę nad synem był nietrzeźwy - w jego organizmie krążyło 0,5 promila alkoholu.

Policjanci z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. Jeżeli okaże się, że opiekun swoim zachowaniem stworzył realne zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka, to może grozić mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.