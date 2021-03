Pogoda na Wielkanoc. IMGW: Nadchodzi ochłodzenie, miejscami spadnie śnieg

Zobacz wideo Dr Zaczyński: Każdy powinien spędzić ten lockdown odpowiedzialnie, jak w ubiegłym roku

Według prognozy IMGW, we wtorek i środę do Polski napłynie ciepłe powietrze polarne morskie z południowego zachodu. To oznacza, że najbliższe dni będą wyjątkowo ciepłe i słoneczne - z wyjątkiem południowo-wschodnich regionów Polski, gdzie wystąpi nieco większe zachmurzenie i mogą wystąpić niewielkie opady deszczu.

Pogoda na Wielkanoc. Czy czekają nas białe święta?

We wtorek i środę ciepło. Termometry pokażą nawet 21 stopni Celsjusza

Jednak meteorolodzy wskazują, że praktycznie w całym kraju wzrośnie temperatura powietrza. Na południowym zachodzie będzie nawet 21 stopni Celsjusza. Natomiast najchłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Tam termometry pokażą od 6 do 10 stopni.

Czwartek nadal będzie ciepły, choć pogoda będzie bardziej zróżnicowana. Na północy będzie pochmurnie i deszczowo, a temperatura wyniesie od 8 do 14 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach Polski termometry wskażą od 15 do nawet 20 stopni, lecz synoptycy spodziewają się zachmurzenia i opadów deszczu, a lokalnym burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr.

Według IMGW podział Polski na dwie różne strefy pogodowe związany będzie z przemieszczaniem się z północy na południe, ułożonego równoleżnikowo, chłodnego frontu atmosferycznego. Za frontem, z północy, napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Pogoda na Wielkanoc 2021. Czy możemy spodziewać się słońca?

W Wielkanoc chłodnej. Mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu

Nadchodzący wielkimi krokami Wielkanocny weekend będzie chłodniejszy. Położenie Polski pomiędzy wyżem nad Atlantykiem a niżem nad Rosją będzie sprzyjać napływowi zimnego powietrza z północy. Według synoptyków temperatura w ciągu dnia wyniesie od 4 do 12 stopni Celsjusza, lecz w nocy może spaść lokalnie nawet do -3 stopni.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę spodziewane jest zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, w rejonach podgórskich i w niektórych regionach na wschodzie Polski mogą wystąpić również opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu.

W Niedzielę Wielkanocną pogoda na zachodzie będzie raczej słoneczna i bez opadów. Natomiast na wschodzie prawdopodobnie będzie chłodniej i może spaść deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Na Pogórzu Karpackim przewiduje się niewielkie opady śniegu i niską temperaturę. Synoptycy przewidują, że w Poniedziałek Wielkanocny będzie już nieco cieplej.