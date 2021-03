"Bądźcie dla siebie nawzajem wyrozumiali, a kościoły i kaplice niech będą otwarte od rana do wieczora, a według roztropnego uznania także i w nocy" - napisał w liście do wiernych biskup diecezjalny kielecki Jan Piotrowski. W opinii hierarchy katolicy mają "prawo do poszanowania ich potrzeb duchowych" i nie są "obywatelami drugiej kategorii", którzy potrzebują "pouczeń".

3 Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl