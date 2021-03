Wrocław. Matka zaginionego 11-latka i jej konkubent usłyszeli zarzuty. Mieli uprowadzić chłopca

O zaginięciu 11-letniego chłopca pisaliśmy po raz pierwszy w piątek 26 marca. O pomoc w jego poszukiwaniach apelowali wówczas policjanci. Bartek odnalazł się w sobotę w jednym z wrocławskich mieszkań. Okazało się, że w sprawę zamieszani byli matka chłopca i jej konkubent. Oboje przyznali się do winy. Decyzją sądu chłopiec został umieszczony w placówce opiekuńczej.

Chłopiec nie chciał trafić do rodziny zastępczej

W trakcie postępowania ustalono, że matka chłopca miała ograniczone prawa rodzicielskie, a 11-letni Bartek miał trafić do rodziny zastępczej. Bardzo przeżył tę informację i uzgodnił telefonicznie z matką, że zostanie z nią, a jej konkubent odbierze go z centrum handlowego. Para zabrała go do jednej z kamienic na wrocławskim starym mieście - pisze polsatnews.pl.

Tam odnaleźli go policjanci i zatrzymali matkę Bartka, jej konkubenta, a także jego znajomego. Ten ostatni nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Zdaniem prokuratora nie miał z tą sprawą nic wspólnego.

Zarzuty uprowadzenia dziecka wbrew woli opiekuna prawnego

Matka 11-letniego Bartka i jej konkubent otrzymali dozór policji oraz zakaz zbliżania się chłopca. Oprócz tego postawiono im zarzuty przetrzymywania nastolatka "wbrew woli osoby powołanej do opieki". Za to grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - pisze "Gazeta Wrocławska".

W poszukiwania byli zaangażowani policjanci z wrocławskiego komisariatu na Starym Mieście, pion kryminalny z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a także funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji.