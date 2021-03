Pogoda na dziś - wtorek, 30 marca. Chmury przedzielą Polskę na pół

Zobacz wideo Kalendarium astronomiczne na 2021 rok. Jakie zjawiska będziemy obserwować?

We wtorek 30 marca w całej Polsce będzie dość ciepło, jednak dużą część kraju przykryją gęste chmury.

REKLAMA

Temperatura. Dziś nawet do 18 stopni na plusie

We wtorek praktycznie w całej Polsce zobaczymy na termometrach dwucyfrowe wartości. Najcieplej będzie w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. W Zielonej Górze i Wrocławiu temperatura wyniesie nawet 18 stopni w cieniu. Nieco chłodniej, bo 17 stopni, będzie w Poznaniu. Zdecydowanie najzimniej zapowiada się we wschodniej części kraju. Podkarpackie, jako jedyne województwo, zanotuje temperaturę jednocyfrową. W Rzeszowie będzie to 7 stopni.

Prognoza pogody na dziś, 30 marca 2021 Fot. Agencja Gazeta

W województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim temperatura wahać będzie się między 16 a 15 stopniami. Nieco chłodniej będzie na Śląsku - tam 14 stopni. Pogoda w Małopolsce, na Kielecczyźnie, Pomorzu oraz Warmii i Mazurach będzie nieco mniej wiosenna - tam 13 stopni. W Białymstoku i Lublinie możemy spodziewać się natomiast dość niskich wartości - między 12 a 11 stopniami powyżej zera.

W całej Polsce wiatr słaby i łagodny. Wyjątkiem będzie Pomorze, gdzie w okolicach południa możemy spodziewać się wiatru umiarkowanego. Możliwe przelotne opady deszczu w południowej części Polski i na Mazowszu. W środkowej i wschodniej Polsce przewidywane są duże zachmurzenia. Chmury przetną cały kraj na pół - słońce pojawi się tylko na zachodzie.

Pogoda na Wielkanoc. Czy czekają nas białe święta?

IMGW. Ostrzeżenia meteorologiczne

Dla niektórych powiatów w województwie dolnośląskim, małopolskim i podkarpackim, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dotyczące roztopów. Dotyczą one powiatów: lwóweckiego, jeleniogórskiego, Jeleniej Góry, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, tatrzańskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Ostrzeżenia na Dolnym Śląsku obowiązują od godzin porannych w poniedziałek 29 marca, do godzin porannych w środę 31 marca. Natomiast w Małopolsce i na Podkarpaciu od godziny 13:00 w poniedziałek, do godziny 18:00 w środę.

Jakie tradycyjne dania powinny zagościć na naszych stołach w Wielkanoc?