WOŚP 2021. Podano kwotę 29. Finału. Padł kolejny rekord

O kwocie zebranej podczas 29. Finału WOŚP, Jerzy Owsiak poinformował w poniedziałek, 29 marca. W tym roku WOŚP zbierała pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. "Polacy, dziękujemy Wam! Bądźcie z siebie dumni!" - podziękował za tegoroczną zbiórkę prezes WOŚP, Jerzy Owsiak.

Kolejny rekord WOŚP! W 29. finale zebrano ponad 210 milionów złotych

Na konferencji prasowej w poniedziałek prezes WOŚP Jerzy Owsiak poinformował, że podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 210 mln 813 tys. 830 zł i 10 gr. To kolejny rekord. W ubiegłym roku fundacja zebrała 186 133 610,66 zł.

- To niesamowity wynik, za który wszystkim bardzo dziękujemy! Tu nie chodzi o rekordy - od samego początku mówimy, że to nie rekord jest czymś, co nas napędza. Najbardziej napędza nas to, że jesteśmy razem - że zagraliśmy znów wszyscy, jako Polacy, na całym świecie... Fundacja to miliony Polaków - to nie tylko zespół Fundacji, ale symbol wszystkich Polaków, którzy chcą z nami grać, myślą w sposób społeczny, są otwarci na ludzi i chcą swoją pracą wzmacniać to, co tworzy Polskę uczciwą, zdrową, pełną szacunku i troszczącą się o wszystkich. Taką Polskę tworzymy i to nie tylko przez ten jeden dzień Finału - podkreślił Owsiak.

Za zabrane pieniądze fundacja zakupi sprzęt dla oddziałów dziecięcej laryngologii i diagnostyki głowy, m.in. zestawy endoskopów laryngologicznych, egzoskopów i laserów diodowych.

Jak w tym roku pomagali Polacy?

Podczas 29. finału 1 362 sztabom WOŚP dało się zebrać 46,46 proc. całek kwoty. Wzrosło również zainteresowanie wpłatami w formie internetowej, datki można było wpłacać m.in. na wplacam.wosp.org.pl (26 mln PLN), eSkarbonce od Mastercard czy za pomocą aplikacji internetowych.

"Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę IQS, pandemia wpłynęła na obierany sposób wspierania akcji. Polacy znacznie chętniej wpłacali środki online niż u wolontariuszy - w styczniu 2020 roku wpłatę online wybierało 26% ankietowanych, w styczniu 2021 roku - 41%. W badaniach widocznie wzrosło zainteresowanie aukcjami na Allegro oraz wpłatami do eSkarbonki" - czytamy w opublikowanym przez WOŚP komunikacie.