Lockdown. Kto ma prawo posłać dziecko do żłobka lub przedszkola? Przemysław Czarnek rozszerzył listę o kolejne grupy zawodowe

Od poniedziałku 29 marca do 11 kwietnia publiczne i niepubliczne przedszkola oraz żłobki będą musiały zawiesić działalność. Dyrektorzy będą jednak musieli zapewnić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci niektórych rodziców, którzy zatrudnieni są w sektorach szczególnie istotnych z perspektywy walki z epidemią i jej skutkami.

Zamknięcie żłobków i przedszkoli od poniedziałku 29 marca

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, rozszerzył grupę osób, które będą miały prawo posłać dzieci do przedszkoli i żłobków mimo nowych obostrzeń. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw należą do nich rodzice, którzy:

są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

wykonują działania ratownicze,

są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, decyzja o zamknięciu przedszkoli i żłobków zapadła mimo niedużej liczby zakażeń, do których dochodzi w tych placówkach. - Związana z tym mobilność i kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte - wyjaśnił. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił natomiast podczas konferencji prasowej, że rodzice, którzy zostaną z dziećmi w domach, będą mogli liczyć na wsparcie finansowe. - Te najmniejsze dzieci, odprowadzane do żłobków czy przedszkoli, będą objęte zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców - powiedział.

Niedzielski: Rozważymy dalsze obostrzenia, jeśli dynamika zakażeń nie osłabnie