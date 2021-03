IMGW ostrzega przed wiatrem, sztormem i opadami śniegu. Na Bałtyku do 9 stopni w skali Beauforta

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni poinformowało w sobotę o zbliżającym się sztormie na Bałtyku, wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Od godz. 14 na morzu pojawi się wiatr południowo-wschodni, który będzie skręcał w kierunku południowo-zachodnim, przejściowo zachodnim. Wiatr osiągnie od 5 do 7 stopni w skali Beauforta. Jednak w porywach może to być nawet od 8 do 9 stopni we wschodniej części brzegowej.

Sobotni sztorm na Bałtyku. Wiatr może łamać drzewa

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich poinformowało o zbliżającym się sztormie na Bałtyku. Wiatr może osiągnąć nawet do 9 stopni w skali Beauforta, co oznacza, że może łamać drzew oraz utrudniać przemieszczenie się mieszkańcom nadmorskich miejscowości. Według informacji IMGW sztorm utrzyma się do soboty do godz. 22. Od tego czasu wiatr będzie stawał się coraz słabszy, jednak instytut ostrzega, że w najbliższym czasie sztorm może ponownie pojawić się na Bałtyku.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla kilku województw

IMGW ostrzega równej przed silnym wiatrem mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych stopniowo skręcającego na kierunki zachodnie" - czytamy w komunikacie instytutu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać w sobotę od godziny 11 do 19 w województwie zachodniopomorskim, na Pomorzu potrwa od 13 do 19.30. Silny wiatr dłużej utrzyma się w województwie lubuskim oraz wielkopolskim (od g. 12 do g. 20), a w łódzkim od g. 13 do g. 21.

Żółty alert przed wiatrem wydano także dla Warmii i Mazur, Mazowsza oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie będzie obowiązywać w tych regionach w sobotę między 15.30 a 21.

Opady śniegu na południu Polski

Choć pogoda w Polsce jest coraz bardziej wiosenna, na południu Polski w sobotę spadnie śnieg. Instytut wydał żółty alert przed opadami śniegu dla Śląska, Małopolski i Podkarpacia. "Prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm" - informują synoptycy. Opady potrwają od soboty od godz. 20 do niedzieli do godziny 8-12.