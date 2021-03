11-letni chłopiec zaginął we Wrocławiu w czwartek. Wyszedł z rodzinnego domu na Starym Mieście, i przepadł. Rodzina nie miała z nim żadnego kontaktu, chłopiec się nie odezwał do nikogo z bliskich. W piątek Komenda Miejska Policji we Wrocławiu poprosiła wszystkie osoby, które mogły posiadać informacje na temat zaginionego dziecka o kontakt.

"Priorytetem dla funkcjonariuszy było odnalezienie chłopca w możliwie najkrótszym czasie"

Wrocławscy policjanci odnaleźli 11-letniego chłopca w jednej z kamienic na terenie Starego Miasta. Dziecko trafiło do placówki opiekuńczej, w której - według decyzji sądu - powinno przebywać. Dodatkowo policjanci zatrzymali trzy osoby, które są podejrzewane, że miały związek z zaginięciem 11-latka. Szczegóły sprawdzają teraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto oraz prokuratura.

- Priorytetem dla funkcjonariuszy było odnalezienie chłopca w możliwie najkrótszym czasie. Po publikacji informacji o poszukiwaniach 11-latka, do policjantów wpływały różnego rodzaju wiadomości i każda z nich od razu była weryfikowana i sprawdzana, ale nie miały one bezpośredniego wpływu na skutek poszukiwań - podaje w komunikacie aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

- Niewątpliwie do odnalezienia chłopca, przyczyniła się ścisła współpraca policjantów z wrocławskiego komisariatu na Starym Mieście, pionu kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji, którzy działali w tej sprawie - dodaje funkcjonariusz.

