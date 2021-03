Seniorka z udarem przetransportowana do śmigłowca LPR w bagażniku. Nie było wolnej karetki

Janek, warszawski ratownik medyczny, opisał na swoim Instagramie dramatyczną akcję ratunkową. Kobieta z objawami udaru musiała zostać dowieziona do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prywatnym autem. Do sytuacji miało dojść w Raszynie pod Warszawą w czwartek (25 marca).

Raszyn. Ratownicy transportowali pacjentkę z udarem w bagażniku prywatnego auta

"Jest źle - do tego stopnia, że w Warszawie, strażacy i załoga HEMS dowieźli świeży udar w bagażniku prywatnego auta..." - pisze mężczyzna. "Wróć - jest tak źle, że czyjąś babcię (z objawami świeżego udaru) trzeba było zapakować do auta w zabudowie combi, gdzie zazwyczaj przewozi się ziemniaki i trójkąt ostrzegawczy, by dowieźć ją do miejsca, w którym wylądował śmigłowiec" - rozbudowuje swój pierwszy, lakoniczny przekaz.

Ratownik jest załamany stanem polskiej służby zdrowia i ma żal do rządzących, że zmarnowali ostatni rok. "Nie wierzę, że nie można było zrobić więcej" - pisze. "Nie wierzę w to, że można zamknąć wszystko, a zostawić świątynie. Nie wierzę w to, że nie można było zrobić centralnej bazy danych z wolnymi miejscami dla pacjentów. Nie wierzę w to, że nikt do tej pory nie uwzględnił w planach szczepień ochronnych tych kilku milionów obcokrajowców mieszkających razem z nami" - wymienia mężczyzna. Podkreśla on także, że nie zwiększono nawet liczby zespołów ratownictwa medycznego. "Nie dali rady rozwiązać problemów" - komentuje gorzko ratownik.

Ratownik medyczny: Słyszymy, że jesteśmy w "mafii covidowej"

Śmigłowce LPR coraz częściej zastępują karetki

Jak już pisaliśmy, liczba misji LPR zwiększyła się w ciągu ostatniego miesiąca prawie o 100. Śmigłowce coraz częściej wysyła się do osób potrzebujących pomocy zamiast karetek, bo tych po prostu brakuje. W lutym śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wykonały łącznie 632 misje. Między 1 a 22 marca liczba ta wynosiła już 730, czyli o niemal sto więcej.

