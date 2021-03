Wiceszef MON: Miejska spółka w Radomiu oszukana "na policjanta" na 1,8 mln zł. Prezydent miasta odpowiada

"Czy miejska spółka Rewitalizacja straciła 1,8 miliona złotych? Dziś dotarła do mnie wiadomość, która nie mieści się w głowie, że spółka Rewitalizacja została oszukana metodą 'na policjanta'. Kierownictwo Rewitalizacji przelało na konta przestępców 1,8 mln złotych" - napisał na Facebooku Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej i senator z Radomia.

Radom. Miejska spółka i rzekome oszustwo "na policjanta"

Dalej w swoim wpisie polityk zwraca się do prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. "Panie Prezydencie czy to prawda? Jakie zamierza Pan podjąć działania w stosunku do zarządzających spółką? Ile takich przypadków miało miejsce w radomskich spółkach zarządzanych przez działaczy platformy Obywatelskiej w Radomiu?" - pyta.

Wpis na temat domniemanego oszustwa Skurkiewicz zamieścił też na Twitterze. W odpowiedzi Witkowski napisał, że sprawą zajmuje się policja i prokuratura. "Wszyscy mamy nadzieję, że skuteczniej niż w sprawie prezesa Obajtka. Coś jeszcze panie Ministrze?" - napisał.

Jak podało Radio Puls, Urząd Miejski w Radomiu nie potwierdził informacji podanej przez wiceszefa MON. "Postępowanie dot. jednej z miejskich spółek jest prowadzone przez organy ścigania. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy nie będziemy wypowiadać się w tym temacie" - poinformował cytowany przez rozgłośnię ratusz.

