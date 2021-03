"Człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą". Episkopat apeluje do wiernych o przestrzeganie obostrzeń

Zobacz wideo Brak dodatkowych obostrzeń w kościołach na Wielkanoc. Nadal obowiązuje limit jedna osoba na 15 m kw.

W związku z nowymi obostrzeniami, które wejdą w życie 27 marca i będą obowiązywały również w święta wielkanocne, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wystosował apel, w którym wezwał do przestrzegania aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, zachowania dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni i respektowania zasad higieny w obiektach sakralnych.

Abp Gądecki: Transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii

Abp Stanisław Gądecki poprosił osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystościach osobiście, aby były obecne duchowo poprzez modlitwę w domu i transmisje medialne. "Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów" - napisał.

Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa - zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów - jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia

- podkreślił przewodniczący Episkopatu w apelu.

Apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych

Poniżej publikujemy pełną treść apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego.

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to - dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie - najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii.

W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków - zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,54).

Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa - zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów - jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia.

Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski: Nikt nie chciał, by doszło do zamknięcia kościołów

W piątek 26 marca o godz. 10., w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, odbył się briefing, na którym rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ powiedział, że przed nami kolejna Wielkanoc, którą przeżywać będziemy w sytuacji bardzo poważnych ograniczeń. - Nikt nie chciał, by doszło do zamknięcia kościołów, bo jest to bardzo ważna rzecz dla dobra duchowego każdego z nas - powiedział rzecznik KEP, którego słowa cytuje Interia.

Ks. Leszek Gęsiak SJ zapewnił, że Kościół będzie stosował się do wytycznych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dodał, że w związku z ograniczeniami liczby wiernych część biskupów udzieliła dyspensy. Rzecznik KEP przypomniał również, że biskupi apelują do proboszczów o poważne podejście do limitów osób, które jednocześnie mogą uczestniczyć w praktykach religijnych, aby uchronić wszystkich przed wprowadzeniem jeszcze bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.