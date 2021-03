Niedziele handlowe 2021. Czy 28 marca to niedziela handlowa?

Niedziele handlowe 2021 to tylko siedem terminów, które zostały wyznaczone w ciągu całego roku. W lutym we wszystkie obowiązywał zakaz handlu. Czy 28 marca to niedziela handlowa? Właśnie w tym terminie handel może odbywać się bez ograniczeń wynikających z ustawy. Czynne mają prawo być także sklepy wielkopowierzchniowe, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku zakupów w związku z Wielkanocą. Sprawę komplikują jednak nowe obostrzenia, które zostały wprowadzone w sobotę 27 marca.

Niedziele handlowe 2021. W których sklepach zrobimy zakupy?

Wyznaczona na 28 marca niedziela handlowa niestety będzie podobna do przypadającej w analogicznym okresie zeszłego roku (wprowadzono wtedy ''twardy lockdown''). W związku z tym zamknięta będzie zdecydowana większość sklepów w galeriach handlowych poza sklepami spożywczymi, aptekami, księgarniami i salonami prasowymi. Dodatkowo zdecydowano się zamknąć sklepy meblowe i markety budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. m 2. Mniejsze placówki handlowe będą mogły dalej prowadzić sprzedaż materiałów budowlanych.

Można się spodziewać ostrej krytyki rządowych obostrzeń ze strony organizacji reprezentujących przedsiębiorców - niektórzy w niedzieli handlowej upatrywali szansę na choćby częściowe odrobienie strat, które ponieśli dotychczas z powodu obostrzeń. Teraz wiadomo jest, że kolejny termin świąteczny ze zgodą na handel im przepadnie. Czy zamiast niego wyznaczone zostaną kolejne? Obecnie nie ma na ten temat informacji i z pewnością nie zmieni się to na początku kwietnia.

Niedziela handlowa. Jak przygotować się do zakupów?

Niedziela handlowa 28 marca przypada już po wprowadzeniu w życie zapowiedzianych w czwartek (25 kwietnia) ograniczeń. Warto zaznaczyć, że zwiększono presję na przestrzeganie nowych zasad także podczas robienia zakupów. Wciąż obowiązkowo trzeba zakrywać maseczką usta i nos. Wymaga się także dezynfekcji rąk i dobrze, żeby była ona jak najczęstsza. Alternatywą może być wyruszanie na zakupy w jednorazowych rękawiczkach. Obowiązuje również dystans społeczny od innych kupujących, który wynosi 2 m. Zmianie uległy limity osób, które mogą jednocześnie robić zakupy w sklepie. Dla placówek mających do 100 m2 jest to jedna osoba na 15 m2. W sytuacji, gdy sklepy mają powyżej 100 m2 powierzchni, może się w nich pomieścić jeden klient na 20 m2. Ograniczenia potrwają przynajmniej do 9 kwietnia. Czy zostaną przedłużone? Wiele zależy od tego, jak będą się kształtowały dobowe statystyki zachorowań.