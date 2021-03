"Rz": Policjanci buntują się przez "szkoleniami" w Warszawie. "Są zabierani do wyjazdów na protesty"

Funkcjonariusze z prewencji jednego z garnizonów zapowiedzieli, że jeśli zostaną skierowani na protesty w Warszawie, masowo pójdą na zwolnienia lekarskie - informuje 'Rzeczpospolita".

- To inicjatywa oddolna chłopaków z oddziałów prewencji w całej Polsce - mówi rozmówca gazety.

"Ściągani są policjanci zajmujący się patrolowaniem ulic"

- Docierają do nas sygnały, że ściągani są nawet policjanci z tzw. rezerwy prewencji, z jednostek powiatowych, którzy zajmują się patrolowaniem ulic. Są teraz zabierani do wyjazdów na protesty, choć nie są do tego przygotowani - twierdzi w rozmowie z "Rz" poseł Lewicy Wiesław Szczepański, przewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Jak podaje "Rzeczpospolita", aby łatwiej było skierować funkcjonariuszy na protesty w Warszawie, kilka razy w miesiącu w komendach wojewódzkich są organizowane szkolenia, w ramach których odbywają się np. ćwiczenia sprawnościowe. - To celowe, bo podczas zajęć, kiedy wielu policjantów jest w jednym miejscu, łatwo wydać rozkaz wyjazdu do stolicy w celu zabezpieczenia takiego czy innego protestu. Jeżeli jest szkolenie, to zawsze możemy się dowiedzieć, że za dwie-trzy godziny może być wyjazd do stolicy - mówi informator "Rz".

Marsz koronasceptyków w Warszawie

W minioną sobotę, czyli w dzień, w którym wszedł w życie lockdown obejmujący cały kraj, odbył się zapowiadany w mediach społecznościowych protest przeciwko obostrzeniom. W "Marszu o wolność" wzięło udział kilkaset osób.

Demonstracja została rozwiązana tuż po godz. 12. Wówczas do akcji wkroczyła policja. W czasie tej interwencji protestujący starli się z funkcjonariuszami, a ci użyli pałek, gazu i granatów hukowych. Czterech policjantów zostało rannych. Troje z nich trafiło do szpitala m.in. z urazami głowy, ale żaden z nich nie wymagał dalszej hospitalizacji.

Łącznie funkcjonariusze wylegitymowali 1 148 osób. Skierowali ponad 800 wniosków do sądu o ukaranie uczestników protestu i wysłali ponad 500 notatek do sanepidu. Policjanci nałożyli też 69 mandatów.