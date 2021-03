Mieszkańcy Poznania zdziwieni "łataniem dziur w drodze gruntowej" asfaltem. Rzeczniczka: To jest przemyślane

"Otrzymaliśmy pytanie od mieszkanki ul. Wicherkiewicz, czy łatanie dziur w drodze gruntowej za pomocą asfaltu jest jakąś nową techniką w Poznaniu" - napisali na Facebooku administratorzy nieformalnej strony mieszkańców i sympatyków osiedla Podolany w Poznaniu.

Załączyli też zdjęcia, na których widać moment łatania drogi. Przyglądając się z daleka, można odnieść wrażenie, że asfaltowe łaty nakładane są na dziury w drodze gruntowej. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przekazał mieszkańcom osiedla, że odcinek łatany asfaltem nie jest gruntowy, a utwardzony materiałem pofrezowym.

"To jest przemyślane, to ma sens"

"Ubytki w nawierzchni były tam łatane masą asfaltową. Zastosowanie punktowo pofrezu lub tłucznia byłoby nieskuteczne, nie można właściwie zagęścić takiego materiału na tak utwardzonej drodze. Niezagęszczony materiał zostałby wyrzucony z ubytków przez koła przejeżdżających samochodów" - wyjaśnił ZDM. Jak dodali urzędnicy, "przebudowa drogi wymaga najpierw budowy kanalizacji deszczowej", a w podobny sposób prowadzone są też prace na innych poznańskich ulicach.

- To jest przemyślane, to ma sens. Mieszkańcy z pewnością nie tego oczekują. Chcieliby wyremontowanej czy wybudowanej ulicy na nowo. Na to jednak na razie środków nie mamy, dlatego takie prace doraźne prowadzimy - przekazała w rozmowie z radiem Eska rzeczniczka ZDM Agata Kaniewska.