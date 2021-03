Biskupi i Ministerstwo Zdrowia: Apel o "poważne podejście do obowiązujących zasad"

"Apelujemy do wszystkich proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dot. liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach" - czytamy w komunikacie napisanym wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia i Episkopat. Pod apelem podpisał się minister Adam Niedzielski i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński.

Wspólny apel KEP i resortu zdrowia. "Brak dbałości o zdrowie i życie (...) to działanie wbrew nauce Kościoła katolickiego"

W komunikacie stwierdzono, że trzecia fala epidemii koronawirusa jest obecnie największym zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków, dlatego konieczna jest odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa.

"Dlatego o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka jak i duchowna. Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego" - stwierdzono w komunikacie.

Niedzielski o nowych obostrzeniach: Trzeba się liczyć z tym, że od soboty będą one obowiązywały

Dalej zaapelowano do wszystkich księży proboszczów "o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach". Poza apelem, do wszystkich parafii zostanie wysłane też pismo z wyraźnym wskazaniem do ścisłego przestrzegania zasad epidemiologicznych. Na końcu komunikatu stwierdzono, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu Polaków, nie trzeba będzie wprowadzać kolejnych, bardziej restrykcyjnych obostrzeń.

Wcześniej Adam Niedzielski przyznał, że nie we wszystkich kościołach przestrzegane są limity wiernych. Minister zdrowia przypomniał, że normy w sklepach czy świątyniach są takie same - obowiązuje więc limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych.

