Wielkanoc 2021. Rzecznik policji: Nie będziemy chodzić po domach jak ksiądz po kolędzie

Tylko ostatniej doby policjanci wystawili ponad trzy tysiące mandatów za brak maseczki oraz skontrolowali prawie dziewięć tysięcy placówek handlowych. Codziennie w działania związane z epidemią koronawirusa zaangażowanych jest ponad 20 tys. policjantów. Dziennikarz Onetu zapytał rzecznika Komendanta Głównego Policji, czy służby przewidują dodatkowe kontrole. Ma to mieć związek z nowymi obostrzeniami, które mają zostać ogłoszone w czwartek, a które obejmą także Wielkanoc.

Policyjne kontrole domów w Wielkanoc? "Nie robiliśmy tego w święta Bożego Narodzenia i nie będziemy robić tego teraz"

Insp. Mariusz Ciarka przyznał, że w związku ze świętami wielkanocnymi należy spodziewać się zmożonych kontroli drogowych, dotyczących stanu trzeźwości kierowców czy stanu technicznego pojazdów. "Na pewno jeszcze mocniej będziemy kontrolować środki transportu publicznego. Ponadto będziemy reagować w miejscach, gdzie będzie gromadziła się większa liczba osób, np. w celu spożywania alkoholu. To są sytuacje, które najczęściej doprowadzają do rozprzestrzeniania się wirusa" - tłumaczy funkcjonariusz.

Policja nie przewiduje jednak, by dochodziło do wyrywkowych kontroli w domach obywateli. - Nie będziemy chodzić po domach jak ksiądz po kolędzie. Nie robiliśmy tego w święta Bożego Narodzenia i nie będziemy robić tego teraz. Natomiast w przypadku zgłoszeń trzeba liczyć się z tym, że policjanci muszą reagować. To samo dotyczy uroczystości religijnych. Jeżeli będziemy otrzymywać zgłoszenia o łamaniu przepisów w kościołach, to będziemy reagować - podkreśla insp. Ciarka. Mariusz Ciarka dodaje, że policjanci prowadzą już rozmowy z proboszczami i proszą o zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad przez wiernych i zapewnienie odpowiedniej ilości środków dezynfekujących przy wejściach do kościołów.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że spotka się z przedstawicielami Kościoła w sprawie przestrzegania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że rząd poprosi o maksymalne ograniczenie liczby wiernych w kościołach. Parafie mają też ułatwić uczestnictwo w nabożeństwach poprzez transmisje internetowe.

Rząd ma zaapelować też o zrezygnowanie z organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. "Jeżeli te rządowe prośby nie zostaną wysłuchane, to gabinet Mateusza Morawieckiego wprowadzi w kościołach takie ograniczenia, jakie planuje teraz w sklepach: jeśli więc restrykcje w sklepach zostaną zaostrzone, to będzie to dotyczyło także kościołów" - czytamy na rmf24.pl.

