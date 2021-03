Przemysław Czarnek o powrocie do szkół po trzeciej fali epidemii: Uważamy, że kwiecień jest realny

Zobacz wideo Kiedy starsi uczniowie wrócą do szkół? "Nie mamy dobrego rozwiązania"

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek był gościem programu Sygnały Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Podczas rozmowy szef resortu został zapytany o to, jakie decyzje przewiduje resort w kontekście trwającej trzeciej fali koronawirusa. Kiedy możemy spodziewać się powrotu dzieci do szkół?

Minister Przemysław Czarnek o powrocie dzieci do szkół

- W dalszym ciągu uważamy, że kwiecień jest realny - powiedział szef resortu edukacji podczas rozmowy. Jak podkreślił, w tym momencie wszystko zależy od nas oraz od tego, czy będziemy stosowali się do obostrzeń wprowadzonych przez rząd.

Jednocześnie minister pozwolił sobie na apel do wszystkich o to, by zachowywać odpowiedzialność społeczną oraz maksymalnie ograniczyć kontakty społeczne. Jego zdaniem, jeśli wszyscy będą się pilnowali, powrót dzieci do szkół jeszcze w kwietniu jest terminem realnym.

- Trzecia fala przebiega właśnie teraz, więc wszystko zależy od nas, od tego czy będziemy na serio podchodzić do tego, co dzieje się na zewnątrz. Apeluję o zachowanie odpowiedzialności społecznej - apelował minister.

W jakiej kolejności uczniowie powrócą do szkół?

Szef Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas rozmowy wskazał także, którzy uczniowie wrócą do szkół jako pierwsi. Najpierw będą to oczywiście najmłodsi uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej. Równocześnie w trybie hybrydowym do szkół mieliby powrócić uczniowie klas IV-VIII, a także szkoły ponadpodstawowe. Wiceminister zaznaczył, że wszystko jest zależne od tego, kiedy ustąpi trzecia fala epidemii.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczą się zdalnie od poniedziałku 22 marca, taki stan ma potrwać co najmniej do 11 kwietnia. Nauczanie zdalne zostało wydłużone również dla starszych dzieci szkół podstawowych i średnich. Zajęcia stacjonarne odbywają się natomiast w przedszkolach oraz żłobkach, choć według nieoficjalnych informacji i te mogą zostać zamknięte.

Minister Czarnek przekazał również informacje o tym, iż udało się już zaszczepić ponad 500 tys. Nauczycieli. Łącznie na szczepienia przeciw COVID-19 zarejestrowało się 590 tys. osób. Szef resortu podziękował całemu środowisku.