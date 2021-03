Dziennikarz Piotr Semka ma COVID-19. "Leży pod respiratorem"

Zobacz wideo Zandberg: Ważne, żeby w planie odbudowy ważną rolę odgrywało wsparcie dla młodych, którzy są teraz w niewesołej sytuacji

Piotr Semka, który jest aktywny w mediach społecznościowych, sam wcześniej nie informował o chorobie. W środę dziennikarka portalu niezalezna.pl. Magdalena Łysiak, a także portal "Tygodnika Solidarność" podali informację, że Semka jest hospitalizowany z COVID-19.

Semka jest podłączony do respiratora, co oznacza, że jego stan jest poważny. W mediach społecznościowych zdrowia życzyli mu dziennikarze, a także premier Mateusz Morawiecki. "Panu Redaktorowi życzę dużo siły w Jego walce i przyłączam się do modlitwy, którą w intencji Jego zdrowia prowadzą Przyjaciele. Państwa również do tego zachęcam" - napisał.

Semka działał w latach 80. w opozycji antykomunistycznej, pisał do podziemnej edycji pisma "Solidarność". Przez cały okres po przemianach ustrojowych pracował w mediach. Obecnie publikuje w tygodniku "Do Rzeczy" i "Rzeczpospolitej". W 2019 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Ma 55 lat.