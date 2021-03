Rząd ma rozmawiać z Episkopatem o ograniczeniach w kościołach. Niedzielski o "nieprzestrzeganiu limitów"

O ewentualne zamknięcie kościołów przed Wielkanocą Adam Niedzielski pytany był w programie Wirtualnej Polski. - Chciałbym, żeby rozwiązania, które są stosowane względem różnych obiektów, miejsc, sektorów, nie były dyskryminujące. Na razie mamy rozwiązanie analogiczne do przestrzeni sklepowej - 1 osoba na 15 m2. Docierają do mnie sygnały nt. weryfikacji realności tych limitów, w tym sensie, że są one prawdopodobnie nieprzestrzegane - powiedział minister zdrowia. - Dlatego dziś będę rozmawiał z władzami kościelnymi na temat przestrzegania tych obostrzeń - dodał.

Rozmowy rządu z Episkopatem. Tematem o obostrzenia w kościołach

Niedzielski nie chciał powiedzieć, z kim konkretnie będzie rozmawiał na temat przestrzegania zasad sanitarnych w świątyniach. - Jeśli chodzi o moje rekomendacje, to jeżeli będziemy przyjmowali mocniejsze obostrzenia dla reszty gospodarki, to uważam, że powinna być tutaj proporcjonalność, że wszyscy powinni być dotknięci w ten sam sposób - podkreślił.

RMF FM informuje, że rozważane są dodatkowe obostrzenia w kościołach na święta. I tego mają dotyczyć rozmowy rządu z Episkopatem. Stacja podaje, że rządzący poproszą, by maksymalnie ograniczyć w nich obecność wiernych. Chodzi tutaj m.in. o działania, mające ułatwić uczestnictwo wiernych w mszy za pośrednictwem internetu. Rząd ma też zaapelować, by nie organizować święcenia pokarmów w Wielką Sobotę.

Prawie 30 tys. zakażeń w ciągu doby

Minionej doby w Polsce potwierdzono 29978 nowych zakażeń COVID-19 - podało Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku pandemii w naszym kraju. Zmarło 575 chorych - najwięcej w tym roku. 460 z nich miało choroby współistniejące.

Najwięcej nowych przypadków w ciągu ostatniej doby odnotowano w województwach: śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Wykonano też ponad 95,8 tysiąca testów na obecność COVID-19.

Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory ponad 2,1 miliona zakażeń. Liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła dziś 50 tysięcy. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 14 tysięcy osób zakażonych COVID-19