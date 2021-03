Kwalifikacja wojskowa przesunięta. 'Wskaźniki epidemiczne świadczą jednoznacznie, że byłoby to trudne'

Skurkiewicz uzasadniał przesunięcie terminu kwalifikacji wojskowej również maturami, które mają odbyć się w maju. - Żeby ci młodzi ludzie myśleli o tym, żeby zdać maturę, a nie stresowali się kwalifikacją wojskową - tłumaczył wiceminister.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeki zalane antybiotykami. Normy przekroczone 300 razy

Kwalifikacja wojskowa przesunięta

Skurkiewicz poinformował, że pierwszy okres kwalifikacji ma trwać od początku czerwca do 23 lipca. Termin drugiej tury będzie ogłoszony w lipcu.

Podjęliśmy taką decyzję po konsultacji ze Sztabem Generalnym, również ze służbami sanitarnymi

- mówił wiceminister. Dodał, że sytuacja epidemiologiczna i zwiększona zachorowalność wyraźnie wskazują na to, że inaczej byłoby to trudne do zrealizowania.

Poznań. Tłum seniorów ściśniętych w kilkugodzinnej kolejce na szczepienia

Kto zostanie wezwany na kwalifikację wojskową?

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani mężczyźni urodzeni w 2002 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby, osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej z powodu stanu zdrowia, a zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby, kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety uczące się w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Wojsko w walce z pandemią

Na posiedzeniu senackiej komisji Skurkiewicz, przedstawiciele Dowództwa Generalnego i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódca WOT podsumowali działania wojska jako organu wspierającego kraj w walce z epidemią koronawirusa.

Zakaz przemieszczania się na Wielkanoc? Rzecznik resortu zdrowia uspokaja

Wspomnieli m.in. o przygotowaniu szpitali polowych i tymczasowych, udział żołnierzy w testowaniu na obecność koronawirusa, pracę żołnierzy w sanepidach, wsparcie dla policji przy kontroli kwarantanny czy pomoc w akcji szczepień, w tym zapewnienie transportu do punktów.