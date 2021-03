Dolnośląskie. 9-latek za kierownicą osobówki. Wiózł matkę i sześcioletniego brata

Do zdarzenia doszło w ostatnią sobotę na terenie miejscowości Góra w województwie dolnośląskim. Mundurowi otrzymali wówczas zgłoszenie od przemieszczających się ulicami miasta funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, którzy zauważyli przemieszczający się biały samochód osobowy, ale nie mogli dostrzec jego kierowcy.

Dolnośląskie. Funkcjonariusze zaobserwowali nietypowo jadący samochód

Uwagę funkcjonariuszy zwrócił fakt, że samochód poruszał się po ulicy dość nietypowo - kierujący nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy, co chwilę przekraczał oś jezdni i poruszał się tzw. zygzakiem. Mundurowi postanowili zgłosić policjantom, że tak przemieszczający się pojazd stwarza bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Przybyli na miejsce mundurowi byli przekonani, że kierowca samochodu może być nietrzeźwy. Świadczyć o tym miał przede wszystkim styl jego jazdy i fakt, że przez dłuższy czas przemieszczał się właśnie w taki sposób - relacjonuje Dolnośląska Policja.

Dolnośląskie. Matka kierującego dziewięciolatka stanie przed sądem

Kontrola samochodu szybko wykazała, dlaczego mundurowi nie dostrzegli kierowcy, który jechał w tak nietypowy sposób. Za kierownicą znajdował się dziewięcioletni chłopiec, natomiast jego pasażerami byli sześcioletni brat i ich matka. Policjanci zatrzymali też od razu dowód rejestracyjny auta, ponieważ nie spełniał on warunków technicznych.

Udostępnienie pojazdu dziecku, które nie posiada do tego uprawnień ani zdolności psychicznej czy fizycznej do prowadzenia pojazdów na drodze publicznej, jest wykroczeniem. Policjanci skierowali do Sądu Rejonowego w Głogowie wniosek o ukaranie matki chłopców.

