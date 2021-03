Poznań. Policja zatrzymała 25-latka, który sprzedawał "szczepionki na COVID-19"

Policjanci ustalili, że mężczyzna działał od 18 miesięcy. Za oszustwa mieszkańcowi Poznania grozi teraz do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Zobacz wideo 25-latek zatrzymany za sprzedaż szczepionek na COVID-19

Poznań. Mężczyzna sprzedawał szczepionki na COVID-19

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w czwartek zatrzymali 25-latka, który na portalu ogłoszeniowym oferował pożyczki bez zaświadczeń, szczepionki przeciw koronawirusowi oraz sprzęt elektroniczny.

"Mechanizm działania polegał na tym, że podejrzany pobierał zaliczki od zainteresowanych osób na poczet finalizowania umów kredytowych. W ten sam sposób próbował działać, wystawiając szczepionki oraz elektronikę po bardzo korzystnych cenach" - wyjaśnia Maciej Święcichowski z poznańskiej policji.

Podejrzanemu mężczyźnie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności

Mundurowym udało się ustalić, że 25-latek regularnie od 18 miesięcy zamieszczał ogłoszenia, w których oferował konsole do gier, szczepionki lub pożyczki. Poznaniak posiadał kilka kont bankowych oraz adresów mailowych. Przez ten czas oszukał blisko 80 osób na łączną kwotę co najmniej 15 tysięcy złotych. Za oszustwa grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

