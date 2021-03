"Kochajcie mnie, mamo i tato" - jest odpowiedź na antyrozwodowe billboardy. Zebrano już 200 tys. zł

W odpowiedzi na pojawiające się w całym kraju antyrozwodowe i antyaborcyjne plakaty, m.in. z hasłem "Kochajcie się, mamo i tato", Miłość Nie wyklucza i Grupa Stonewall zorganizowały zbiórkę na własne billboardy. "Zrzucamy się na billboardy w całej Polsce! Naszym zdaniem najważniejsze jest to, żeby w pierwszej kolejności rodzice kochali swoje dziecko - w oczach wielu dzieci w Polsce to wciąż nieosiągnięty priorytet. 88 proc. wyoutowanych nastolatków LGBT+ nie jest akceptowanych przez swoich ojców. 75 proc. wyoutowanych nastolatków LGBT+ nie jest akceptowanych przez swoje matki. 70 proc. nastolatków LGBT+ ma myśli samobójcze. To na tym powinny skupiać się kampanie społeczne zakrojone na tak szeroką skalę. Dlatego zrzućmy się wspólnie na naszą odpowiedź!" - tłumaczą organizacje.

"Kochajcie mnie, mamo i tato" - ruszyła zbiórka na billboardy. 100 tys. złotych w trzy godziny

Na billboardach ma pojawić się hasło: "Kochajcie mnie, mamo i tato". "Na dobry początek Miłość Nie Wyklucza i Grupa Stonewall kupują kilka miejsc reklamowych w Warszawie i Poznaniu. Wiemy jednak, że transfobia i homofobia docierają do każdej miejscowości, dlatego uruchamiamy zbiórkę na opłacenie kolejnych nośników w całym kraju!" - czytamy.

W ciągu trzech godzin na zbiórkę wpłacono ponad 100 tys. złotych, po kolejnych dwóch osiągnęła wynik ponad 200 tys. zł. Można ją wesprzeć TUTAJ.

Stowarzyszenia apelują: jeśli potrzebujesz pomocy, zajrzyj na kochajciemnie.pl, gdzie znajdziesz kontakty do darmowej pomocy psychologicznej.

