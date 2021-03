Rada Etyki Mediów o materiale ze słynnym komentarzem rzecznika wodociągów: Reporterkę należy pochwalić

Rada Etyki Mediów odpowiedziała na zgłoszenie Luizy Jurgiel-Żyły, prezeski Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, która prosiła o sprawdzenie, czy autorka materiału o awarii wodociągowej w Kielcach naruszyła Kartę Etyczną Mediów.

Chodzi o szeroko rozpowszechniany w sieci materiał z wypowiedzią Ziemowita Nowaka, rzecznika Wodociągów Kieleckich. - Wodociągi Kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie, w sposób błyskawiczny. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Liczba awarii z roku na rok maleje - mówił w relacji Nowak. Rzecznik pytany dalej o przyczyny awarii powtórzył formułkę o "krajowej czołówce".

Rzecznik Wodociągów Kieleckich o manipulacji TVP3 Kielce

Niedługo po publikacji rozmowy w sieci, Ziemowit Nowak zamieścił na Facebooku wyjaśnienie swojej postawy. Stwierdził, że TVP3 Kielce, przygotowując inny materiał o awarii w Kielcach, manipulowało jego wypowiedziami. "Wywiad był demonstracją, protestem przeciwko manipulacji, jakiej ta telewizja się dopuściła i do tej pory z niej się nie wycofała" - pisał Nowak w oświadczeniu na Facebooku. Dalej przekonywał, że TVP3 "nie puściła" jego wypowiedzi o tym, że "liczba awarii z roku na rok maleje, mimo że wzrasta długość sieci".

"W materiale TVP Kielce usłyszałem natomiast, że 'w poprzednich latach, mimo niskich temperatur, wodociągi tak często nie ulegały awarii' - bez powołania się na jakiekolwiek źródło. Czyli czarne jest białe, a białe jest czarne" - stwierdził rzecznik Wodociągów Kieleckich. Dodał, że "zastosował technikę powtarzania w kółko tej samej odpowiedzi na pytania, na które 6 dni wcześniej już odpowiadał". "Technikę znaną i stosowaną gównie przez polityków, z perełką 'Już odpowiedziałem na to pytanie'. Reakcja internetu jest olbrzymia. Facebook, Twitter, Tik Tok, portale informacyjne, większość zrozumiała tło i powód mojej demonstracji" - stwierdził.

REM: Należy pochwalić dążenia reporterki

W stanowisku REM czytamy, że rada "nie dostrzega żadnego uchybienia Karcie Etycznej Mediów w realizacji spornego programu". "Przeciwnie, należy pochwalić usilne dążenie reporterki do dokładnego przedstawienia problemu awarii. Po tygodniu wróciła do tematu, a rzecznik został poproszony - jak wyjaśnia TVP 3 Kielce - o wypowiedź na tyle konkretną, aby nie trzeba było jej skracać, choć redakcja ma do tego prawo" - napisała Rada Etyki Mediów. "Pan Ziemowit Nowak odpowiedział na zaproszenie w sposób kabaretowy. Ale ocena jego pracy nie leży w kompetencjach REM" - czytamy.

