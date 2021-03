Lekarze biją na alarm, że otwarte kościoły to potencjalne zagrożenie koronawirusem. Zdaniem dr Cholewińskiej-Szymańskiej "kościół w okresie wielkanocnym może być wylęgarnią nowych zakażeń", nie wiadomo też na jakiej podstawie, kiedy zamknięto ponownie wiele innych miejsc, w świątyniach wciąż mogą gromadzić się ludzie. Abp Jędraszewski wydał natomiast zalecenia, według których nabożeństwa można oglądać na transmisjach, ale jak podkreślił, to nie to samo.

Wielkanoc. Rząd nie planuje zamykania kościołów

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił niedawno, że w czasie Wielkanocy powinniśmy ograniczyć kontakty rodzinne, podobnie, jak to robiliśmy rok temu. Jednocześnie stwierdził, że rząd nie przewiduje zamknięcia kościołów. Taką decyzję wciąż mógłby podjąć Episkopat, jednak po wypowiedziach hierarchów widać, że nie należy na to liczyć - biskupi informują już o zaleceniach i obostrzeniach, które będą obowiązywać w czasie Wielkanocy.

Prof. Piekarska: Doradzałam premierowi, żeby zamknąć kościoły

W poniedziałek na stronie internetowej archidiecezji krakowskiej takie zalecenia opublikował abp Marek Jędraszewski.

Na początku opublikowanego dokumentu wskazano, że zasady wprowadza się, by - cytując Stolicę Apostolską - "liturgia mogła być sprawowana owocnie dla Ludu Bożego, (…) z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne".

Abp Marek Jędraszewski: obowiązuje dyspensa od mszy świętej

Arcybiskup przypomniał, że mocy pozostaje udzielona dnia 17 października 2020 roku dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Jędraszewski zachęca, aby organizować transmisje mszy i nabożeństw dla wiernych, którzy nie zdecydują się na to, aby uczestniczyć w nich osobiście.

Mimo sytuacji epidemiologicznej arcybiskup podkreśla również, aby duchowni, informując o transmisji nabożeństw podkreślali "różnicę pomiędzy uczestnictwem w celebracjach, a przeżywaniem ich w łączności duchowej za pośrednictwem środków przekazu". Jędraszewski zaleca również, aby organizować więcej mszy i nabożeństw, niż zazwyczaj.

Episkopat zachęca, by z "troską o zdrowie i bezpieczeństwo" uczestniczyć w mszy

Aby większej liczbie wiernych umożliwić dostęp do udziału w liturgii, zachęcam do organizowania dodatkowych Mszy św. i nabożeństw oraz obrzędu Komunii Świętej poza Mszą (wyłączając Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a także w ramach udzielonych pozwoleń na binacje i trynacje). Warto skorzystać w tym kontekście z pomocy księży oraz ojców zakonnych, którzy na co dzień nie są zaangażowani w pełnym wymiarze w duszpasterstwo parafialne.

Według obecnie obowiązujących restrykcji w kościołach może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a odstęp między wiernymi powinien być nie mniejszy niż 1,5 metra.