Pogoda. Wiosna nareszcie zawita do Polski. W piątek nawet 16 stopni

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nadchodzącym tygodniu będzie zdecydowanie mniej opadów niż w ubiegłym. W niektórych miejscach powieje silny wiatr, nawet do 80 km/h.

Prognoza pogody na początek tygodnia

W poniedziałek najcieplej jest na zachodzie i północnym zachodzie kraju, nawet 9 stopni na plusie i najwięcej słońca. W pozostałej części kraju nieco chłodniej od 2 do 6 stopni, miejscami pochmurno. Gdzie niegdzie przelotnie popada śnieg lub śnieg z deszczem. Na południu i wchodzie chwilami powieje porywisty wiatr, który w górach osiągnie prędkość nawet do 80 km/h.

"Wtorek najładniejszy będzie na północnym wschodzie, gdzie dużo słońca bez opadów. Nad resztą kraju więcej chmur i miejscami opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu" - informują synoptycy z IMGW. W środę będzie pogodnie, a śnieg spadnie jedynie w górach, poza tym bez opadów. W ciągu dnia na zachodzie nawet do 12 stopni na plusie, najchłodniej na wschodzie 7 stopni powyżej zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Jaki będzie czwartek i piątek?

Czwartek i piątek, według prognoz synoptyków, mają być słoneczne. Zachmurzenia pojawią się jedynie na północy i zachodzie, opady są przewidywane jedynie na zachodzie. W czwartek termometry na południowym zachodzie wskażą do 14 stopni, w piątek będzie jeszcze cieplej - nawet do 17 stopni powyżej zera. Na północnym wschodzie będzie około 10 stopni na plusie. "Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z przewagą kierunków zachodnich"- przewidują synoptycy.

W sobotę nieco chłodniej, a w niedzielę ponownie temperatura wzrośnie

"W sobotę spodziewamy się pogorszenia pogody. Polska dostanie się pod wpływ niżu znad Islandii oraz związanego z nim frontu atmosferycznego. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu i nieznacznie się ochłodzi" - czytamy w komunikacie IMGW. Temperatura maksymalna w kraju będzie się wahać od 8 do 12 stopni na plusie. Powieje również porywisty wiatr, który osiągnie prędkość nawet do 55 km/h. Jednak w niedzielę w Polsce znowu pojawi się więcej słońca, a temperatura wzrośnie. Od 9 stopni na wschodzie, do nawet 16 stopni na zachodzie. W centralnej Polsce termometry wskażą około 14 stopni.