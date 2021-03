Podkarpacie. Kolejny wypadek autokaru na autostradzie A4. Przebił bariery. Nie żyje jedna osoba

Na autostradzie A4 koło Jarosławia doszło do wypadku autokaru. Zginęła jedna osoba, a pięć trafiło do szpitali. Wszyscy poszkodowani to Ukraińcy. Na początku marca w tym samym miejscu doszło do wypadku, w którym zginęło pięć osób.

fot. Facebook/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu