W szpitalach brakuje miejsc, karetki wożą pacjentów do innych miast. "Sytuacja jest dramatyczna."

Jak podał w niedzielę portal Tvnwarszawa.pl, załogi pogotowia w Warszawie często spotykają się z odmową przyjęcia pacjenta z koronawirusem do szpitala z powodu braku miejsc. Stąd muszą one szukać łóżek w innych placówkach. W ostatnich dniach woziły pacjentów m.in. do Lipna oddalonego od Warszawy o 165 kilometrów lub Gorzewa (130 km od Warszawy).

REKLAMA

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z piątku, na którym widać kolejkę karetek przed szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą znajdującym się 80 km od stolicy, gdzie stała załoga m.in. z Białołęki.

- Sytuacja nie jest ciężka, sytuacja jest dramatyczna. Pracujemy bez przerwy, jeździmy po kilku szpitalach, żeby przekazać pacjenta, a już w kolejce czekają kolejne wezwania. Niektóre nawet powyżej pięciu godzin. Nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich. Brakuje miejsc w szpitalach nie tylko w Warszawie, ale w całym województwie - mówią w rozmowie z Tvnwarszawa.pl ratownicy.

Trudna sytuacja panuje również w innych regionach. Jak informował portal Bielsko-biala.pl, w sobotę przed Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej oczekiwało dziesięć karetek, w tym załogi z Katowic i Cieszyna.

- Pracuję w pogotowiu grubo ponad ćwierć wieku, ale takich "jaj" jak są teraz, to jeszcze nie widziałem - mówi portalowi jeden z medyków.

O przeciążeniu informował również w tym tygodniu portal Tokfm.pl. - 17 marca mieliśmy takie zdarzenie, że karetka z Myszyńca wiozła pacjentkę do Łosic, to jest 170 kilometrów. Pokonanie takiej odległości po naszych polskich drogach na pewno nie sprzyja polepszeniu się stanu pacjenta, do tego opóźnia czas skutecznej pomocy szpitalnej - mówił dyrektor stacji SP ZOZ "Meditrans" w Ostrołęce Mirosław Dąbkowski.

Zobacz wideo Konieczny: Pacjenci niecovidowi często trafiają do szpitala, gdy na pomoc jest za późno

Koronawirus w Polsce

Jak przekazało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia, w szpitalach przebywa obecnie ponad 23,5 tys. zakażonych pacjentów. Według oficjalnych danych wolnych łóżek w całym kraju jest jeszcze ok. 10 tys.

Zajęty jest 2,3 tys. na 3,2 tys. respiratorów.