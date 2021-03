Zobacz wideo Aktywiska Młodzieżowego Strajku Klimatycznego apeluje do polskich polityków

Choć mamy już astronomiczną i kalendarzową wiosnę, zimowa aura nie ustępuje. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali właśnie ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami. Na południu, w centrum i na wschodzie kraju spadnie śnieg, a na północy oraz północnym zachodzie - śnieg z deszczem.

Alert pogodowy IMGW. W niedzielę spadnie nawet do 15 cm śniegu

Alarmy pierwszego stopnia obowiązują w pięciu województwach: dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim, w większości w wybranych powiatach.

W województwie dolnośląskim alerty obowiązują w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jeleniej Górze, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim. Będą ważne do godziny 19 w niedzielę.

W województwie śląskim ostrzeżenia wydane zostały dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego oraz Bielsko-Białej. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 15 w niedzielę i będą ważne do godz. 6 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pogodowe będą obowiązywać także w województwie małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowym Sączu, gorlickim, tarnowskim, Tarnów, bocheńskim, limanowskim oraz myślenickim. Wejdą w życie o godz. 15 w niedzielę i pozostaną ważne do godz. 6 w poniedziałek.

W całym województwie podkarpackim alerty będą obowiązywały od godz. 17 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

Alertem objęte zostało również województwo lubelskie z wyłączeniem powiatów północnych. Ostrzeżenie będzie ważne od godz. 15 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

Pogoda. W niedzielę temperatura nie przekroczy 7 stopni Celsjusza

Najwyższych wartości na termometrach możemy spodziewać się na zachodzie oraz północy Polski. W Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim 7 st. C, w Gdańsku 6 st. C, natomiast w Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze 5 st. C. Na północy oraz zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

W pozostałej części kraju będzie nieco chłodniej. W Suwałkach oraz Białymstoku temperatura nie przekroczy 1 st. C, w Warszawie, Łodzi Lublinie, Katowicach oraz Krakowie maksymalnie 2 st. C, a w Olsztynie i Rzeszowie 3 st. C. Zdecydowana przewaga chmur, gdzieniegdzie w drugiej części dnia pojawi się nieco chwilowych przejaśnień, szczególnie w północno-zachodniej Polsce.