Ks. Adam Myszkowski zmarł 17 marca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Do napaści na duchownego doszło 2 marca wieczorem. Ksiądz został zaatakowany przy ul. Koneckiej w Wielkiej Woli – Paradyżu podczas zamykania bramy na plebanię. Doznał ciężkiego urazu głowy, obrażenia były na tyle poważne, że wymagał operacji. Pomimo wysiłków lekarzy duchowny nie odzyskał przytomności.

Policji już następnego dnia udało się zatrzymać podejrzanego o brutalne pobicie 47-letniego mężczyznę. Lokalne media informują, że sprawcą pobicia był kościelny, który od 20 lat pracował w parafii. Jak ustalił "Super Express", motywem pobicia były kwestie finansowe. "W ostatnim czasie proboszcz chciał związać się z nim nową umową na świadczenie usług, za które płacił z kościelnej kasy. Marcin M. nie był jednak zadowolony z zaproponowanych warunków. Na tym tle między nim a księdzem dochodziło do nieporozumień. 2 marca kolejny raz rozmawiali na ten temat przed budynkiem kościoła. Niestety ta dyskusja doprowadziła do rękoczynów" - czytamy.

Ksiądz Adam Myszkowski nie żyje. Duchowny został dotkliwie pobity

M.in. śmierci duchownego poświęcone były czwartkowe "Aktualności dnia" w Radiu Maryja. Gościem audycji był dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

- Czy to brutalne pobicie ze skutkiem śmiertelnym to nie efekt nagonki, jaka towarzyszy od października w nasilonej skali wobec kapłanów, Kościoła? Policja podawała niedawno, że od końca października do początków marca były aż 152 ataki, nazwijmy to, na Kościół, w tym kapłanów, pomniki, pisanie po murach, podpalenie kościoła. Tych przestępstw jest całe multum w ostatnich trzech-czterech miesiącach, w tym śmierć kapłana - mówił na początku duchowny prowadzący audycję.

Artur Dąbrowski w odpowiedzi przywołał październikowy wywiad Beaty Lubeckiej z liderką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Martą Lempart w Radiu ZET. - Tam padło pewne ultimatum pod adresem nas, katolików, że mamy jeszcze szansę sprzeciwić się swojemu Kościołowi - stwierdził Dąbrowski.

- To, co powiedziała pani Lubeckiej, powiedziała bardzo wyraźnie, że "to jest już ostatnie ostrzeżenie". Co może pójść po groźbach? Po groźbach mogą pójść czyny i te czyny poszły - skomentował.

"Wszystko idzie w kierunku wypchnięcia Kościoła"

- Sami byliśmy świadkami w Częstochowie obcięcia dłoni figurze Matki Bożej, pomazania murów świątyni, których musieliśmy bronić, i widzimy, że to wszystko idzie w tym kierunku, żeby potępić pamięć Kościoła, wypchnąć z tej sfery społecznej, kulturowej - dodał Artur Dąbrowski.

- Proszę zwrócić uwagę na komentarze, nie dość, że mamy ofiarę kapłana, to jeszcze pojawiają się bardzo negatywne komentarze. Zabito człowieka, zaraz postawienie zmarłego księdza w akt oskarżenia, że coś musiało być na rzeczy. Czyli jak jest ksiądz, to wolno podejrzewać, że coś było nie tak - skomentował prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Prowadzący zaznaczył, że "czynią to bardzo często środowiska lewicowe, liberalne".

O czwartkowej audycji w Radiu Maryja zrobiło się głośno głównie za sprawą tytułu, pod jakim znalazła się na stronie internetowej rozgłośni: "Zmarł brutalnie pobity ks. Adam Myszkowski; agresja środowisk LGBT".

Wiele osób, w tym polityków i publicystów, uznało, że śmierć duchownego powiązano z osobami LGBT. Tymczasem poświęcono im drugą, osobną część rozmowy. Rozmawiano m.in. o wyroku płockiego sądu uniewinniającego aktywistki, które umieszczały w miejscach publicznych wlepki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą.