Pogoda na tydzień 22-28 marca. Przelotne opady deszczu i śniegu, a później uderzenie wiosny

W poniedziałek 22 marca do Polski ze wschodu nadciągnie niż rosyjski, który ściągnie z północy niską temperaturę oraz przelotne opady śniegu po wschodniej stronie Wisły, na termometrach od 3 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Pomorzu. We wtorek 23 marca na ogół będzie słonecznie i pogodnie, na termometrach pokażą się wartości od 5 st. C w województwie podkarpackim do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany oraz słaby z zachodu.

Prognoza pogody na tydzień 22-28 marca

W środę 24 marca w zachodniej części kraju temperatura podskoczy - zarejestrujemy od 6 st. C na Podlasiu do 10-11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej. Choć powyższe wartości nie wywołują dużego wrażenia, z każdym kolejnym dniem, pogoda będzie stawała się przyjemniejsza, małymi kroczkami zbliżając się do wiosny.

Pod koniec tygodnia nawet do 20 stopni Celsjusza

W czwartek temperatura będzie oscylowała wokół 12 st. C. Z kolei w sobotę 27 marca na termometrach zobaczymy nawet 15-16 st. C. Wraz z końcem miesiąca na aurę w kraju oddziaływać będzie wyż znad południowej i wschodniej Europy oraz niż atlantycki.

Dzięki takiemu układowi frontów do Polski spłynie ciepłe powietrze z Afryki, a w konsekwencji temperatura wzrośnie nawet do 20 st. C w zachodniej części kraju. W całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz śniegu z deszczem, ale częściowo wyglądać będzie także słońce.

W niedzielę temperatura bliska 20 st. C będzie odczuwalna niemalże na terenie całej Polski. Napływ ciepłych mas powietrza sprawi, że na dobre poczujemy przypływ wiosny.

Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, nieprzekraczający 20 km/h. Pogoda na przyszły tydzień zapowiada się względnie stabilnie. Oprócz niewielkich opadów czeka nas zachmurzone niebo, ale z licznymi przejaśnieniami.

Koniec marca oraz początek kwietnia to moment, kiedy na dobre będziemy mogli cieszyć się wybuchem pięknej, zielonej wiosny. Nareszcie będziemy mogli wyjść na zewnątrz i napawać się dobrą pogodą z temperaturami bliskimi 20 stopniom Celsjusza. Nie zapominajmy jednak o rygorach sanitarnych, które obowiązują nas w przestrzeni publicznej.