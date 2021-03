Prezes Marszu Niepodległości namawia, by "szykować się do starć". "Nienawiść do Kościoła eskaluje"

Robert Bąkiewicz jest jednym z organizatorów Marszu Niepodległości, a wcześniej pełnił funkcję zastępcy kierownika głównego Obozu Narodowo-Radykalnego. W ubiegłym roku o Bąkiewiczu było głośno po tym, jak powołał do życia Straż Narodową, formację, która - jak deklaruje - ma doprowadzić do przywrócenia w Polsce "społecznego porządku katolickiego" oraz ma na celu "obronę kościołów przed atakami rozwścieczonej lewicy".

Robert Bąkiewicz w Radiu Maryja: Sytuacja jest bardzo zła. Szykujmy się do wojny

W rozmowie z Radiem Maryja Bąkiewicz ostrzegał przed wojną, a na poparcie swojej tezy podał przykład księdza Adama Myszkowskiego, który został niedawno pobity ze skutkiem śmiertelnym.

- Szykujmy się do starcia, do wojny, która tak naprawdę już trwa, ale szykujmy się również do starć, które będą w przyszłości. Musimy być przygotowani, chociażby do tego, żeby nieść pomoc kapłanom, żeby zapobiegać takim sytuacjom, jak śmierć kapłana w Łodzi, dlatego że takie przypadki będą - w mojej ocenie - coraz częstsze. Jest na to przyzwolenie społeczne - powiedział.

Niedawno informowaliśmy, że do ataku na duchownego doszło 2 marca w godzinach wieczornych, kiedy ksiądz zamykał bramę na plebanii. Wbrew twierdzeniom Bąkiewicza, nie ma dowodów, aby była to napaść motywowana nienawiścią religijną. Sprawcą pobicia był 47-letni nietrzeźwy mężczyzna, kościelny tej parafii. Został zatrzymany następnego dnia przez policję i przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Bąkiewicz stwierdził, że śmierć księdza z woj. łódzkiego "potwierdza nienawiść, która eskaluje geometrycznie w ostatnich miesiącach w Polsce". - Nienawiść do Kościoła, do pasterzy, do budynków, do wiernych, nawet do przydrożnych kapliczek - wyliczał Bąkiewicz. - Sytuacja jest bardzo zła, dlatego że często media głównego nurtu zupełnie bagatelizują tę sprawę albo wręcz inspirują do pewnych działań, tworząc propagandę nienawiści w stosunku do Kościoła katolickiego, do wiernych - mówił.

