Pogoda na weekend 20-21 marca. Opady śniegu i temperatura nawet do -9 stopni

W weekend, mimo nadejścia kalendarzowej wiosny, pogoda w Polsce bardzo zimowa. IMGW ostrzega przed opadami śniegu oraz oblodzeniem pierwszego stopnia. Ostrzeżenia wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, a także dla zachodniej części województwa lubelskiego oraz kilku powiatów w województwie pomorskim.

Pogoda na sobotę, 20 marca. Zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju

W sobotę czeka nas pochmurna aura oraz opady na zachodzie kraju. Śnieg będzie padał przelotnie także na południu i południowym wschodzie. Do 12.00 największe szanse na rozpogodzenie będą na południu i w centrum Polski. Czekają nas przelotne opady śniegu na wschodzie i południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu może jednak osiągać do 55 km na godz. Na południu bezwietrznie.

Temperatura maksymalna wynosić będzie od 0 do 4 st. C. Najzimniej w okolicach Olsztyna oraz Kielc – maks. 1 st. C, najcieplej na zachodzie kraju oraz w Rzeszowie.

Pogoda na niedzielę 21 marca. W nocy temperatury na minusie

W nocy z soboty na niedzielę czeka nas ujemna temperatura - nawet do -9 st. C na Podhalu, - 6 st. C na północnym wschodzie, do - 1 st. C na zachodzie. W ciągu dnia możliwe jest ocieplenie oraz więcej słońca. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C w okolicach Zatoki Gdańskiej i Warmii oraz Mazur, do 6 st. C w centrum i 7 st. C na Lubelszczyźnie, w części Mazowsza, Małopolsce i na Podkarpaciu.

Mieszkańcy zachodniej Polski mogą spodziewać się dużego zachmurzenia oraz opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Front atmosferyczny z opadami śniegu dotrze najpóźniej na Podkarpacie i Małopolskę. Wiatr będzie się nasilać - miejscami w porywach do 40-70 km/h.