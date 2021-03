Szczecin. Zderzenie dwóch autobusów z żołnierzami. 22 osoby poszkodowane

Dwa autobusy PKS, którymi jechali żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej zderzyły się w Szczecinie na ulicy Gdańskiej przy wjeździe do centrum miasta. Jak przekazał Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, poszkodowane są 22 osoby, z czego 10 osób trafiło do szpitala. Jeden z kierowców został wyciągnięty z pomiędzy zniszczonych autobusów i z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala.

Trwają czynności z udziałem prokuratora, które mają ustalić przyczyny zdarzenia

- mówi sierżant Paweł Pankau.

Wypadek w Szczecinie. Zderzenie dwóch autobusów

Łącznie w dwóch autobusach jechało 46 żołnierzy z 12. Brygady Zmechanizowanej oraz dwóch kierowców. Służby ratunkowe zakończyły już prace na miejscu, poszkodowani z urazami zostali przewiezieni do szpitali. Jak na razie nie są znane przyczyny wypadku. Przy wjeździe do centrum miasta są spore utrudnienia. Kierowcy są proszeni o kierowanie się na trasę Zamkową.

