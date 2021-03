Rymań po akcji na stacji paliw. Wójt chce zawodów strzeleckich. Nagrodą - złoty "instrybutor"

Przypomnijmy, co się zdarzyło kilka tygodni temu w Rymaniu, w woj. zachodniopomorskim. 37-letnia kobieta zdemolowała samochodem budynek stacji paliw. Próbowali ją powstrzymać wezwani na miejsce policjanci, dość nieporadnie. Interweniując oddawali strzały w kierunku pojazdu. Obecni na stacji klienci i obsługa obserwowali całe wydarzenie. Jedna z osób krzyknęła do policjanta, aby "nie strzelił w instrybutor". Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci i stało się hitem.

Wójt Rymania: "W całej Polsce są dystrybutory, a w Rymaniu jest instrybutor"

W rozmowie z reporterką RMF FM wójt Rymania Mirosław Terlecki przyznał, że nie spodziewał się takiego rozgłosu. - Z kim się nie spotkam, to wszyscy mówią mi o tym słynnym "instrybutorze". Nie spodziewałem się, że taka sytuacja może spowodować taką odmianę i tak wypromować nam gminę - powiedział.

Terlecki zdradził, że jednym z planów na wypromowanie gminy jest zorganizowanie zawodów strzeleckich. - Miałem telekonferencję ze starostą, który buduje niedaleko strzelnicę. Złożyłem mu propozycję, na którą on przystał, by zorganizować tam zawody strzeleckie o puchar wójta Rymania, gdzie główną nagrodą będzie złoty instrybutor - zapowiedział.

Na tym jednak pomysły się nie kończą. Wójt Rymania planuje również upamiętnić słynny "instrybutor". - Trwają rozmowy z dzierżawcą stacji paliw, aby postawić coś w postaci pomnika w kształcie instrybutora, ale też walczę o to, by ceny paliw były u nas tańsze niż na innych stacjach - mówi Mirosław Terlecki. - To by była największa forma promocji, którą można by było wykorzystać. W całej Polsce są dystrybutory, a w Rymaniu jest instrybutor, więc warto, aby na tym instrybutorze były najniższe ceny - stwierdził wójt.

Wójt Rymania o zdarzeniu na stacji paliw: Dla policjantów dobrze się to nie skończy

Jeśli chodzi o niebezpieczne zdarzenie na stacji paliw, Mirosław Terlecki zapewnił, że nie ma pretensji do zachowania funkcjonariuszy policji, których nieudane próby zatrzymania szarżującej stację kobiety uwiecznili autorzy nagrania. Wójt wyjaśnił, że nie byli to miejscowi mundurowi, a wsparcie z Kołobrzegu.

- Trudno, żeby ludzie po krótkim szkoleniu i niewielkim stażu w policji potrafili się zachować w takiej nietypowej sytuacji. Tym bardziej, że była presja gapiów, którzy bardzo krzyczeli. Policjanci poddali się tej presji. To zdarzenie dla Rymania to promocja, dla policjantów, śmiem twierdzić, dobrze się to nie skończy - przyznał wójt.

