3. fala pandemii koronawirusa. Od soboty nowe obostrzenia w całej Polsce. Lista zmian

Z powodu brytyjskiej mutacji koronawirusa, dużo bardziej zaraźliwej, w Polsce gwałtownie wzrosła w ostatnich dniach liczba nowych zachorowań oraz osób, które wymagają hospitalizacji. Są to coraz młodsze osoby, w wieku 30-40 lat, które bardzo ciężko przechodzą COVID-19.

Rozszerzenie obostrzeń na całą Polskę obowiązuje od soboty, tj. 20 marca 2021 r. i obowiązywać będzie do 9 kwietnia. Co oznacza nowy lockdown i jakie zmiany wprowadzono?

Nowe obostrzenia i lockdown w całym kraju. Lista ograniczeń

Decyzję o rozszerzonych obostrzeniach w całym kraju ogłosił 17 marca minister zdrowia Adam Niedzielski. - Idą trudne czasy. Za tydzień możemy przekroczyć 30 tys., a może i wcześniej. To są liczby, które stanowią zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia - podkreślił Niedzielski podczas wtorkowego wystąpienia. Oto lista zmian, które obowiązują od soboty.

Na terenie całej Polski od 20 marca do 9 kwietnia swoją działalność muszą zawiesić:

Hotele (z wyjątkiem hoteli pracowniczych oraz noclegów, które świadczone są w ramach podróży służbowych),

Galerie handlowe (z wyłączeniem m.in. aptek, sklepów spożywczych, drogerii, salonów prasowych, sklepów zoologicznych, księgarni oraz sklepów z artykułami budowlanymi),

Instytucje kulturalne, tj. teatry, muzea, galerie sztuki (wciąż możliwa jest organizacja ćwiczeń oraz prób, jak również wydarzeń transmitowanych online),

Kina,

Baseny (wyjątkiem są baseny w miejscach świadczących działalność leczniczą oraz baseny członków kadry narodowej),

Stoki narciarskie,

Kluby fitness i siłownie,

Sauny, łaźnie tureckie, salony odchudzające, solaria,

Kasyna,

Obiekty sportowe (placówki mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego – zakaz udziału publiczności).

Ograniczenie działalności dotyczy centrów oraz galerii handlowych, a także dużych sklepów o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych.

Usługi i kościoły podczas lockdownu

Co z punktami usługowymi? W galeriach handlowych oraz poza nimi wciąż mogą działać m.in. usługi:

fryzjerskie,

optyczne,

bankowe,

pralnie.

Kawiarnie i restauracje mogą funkcjonować, oferując dania na wynos lub z dowozem. W kościołach obowiązuje limit osób - maks. 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Co ze szkołami?

Ze względów bezpieczeństwa, od 20 marca wszyscy uczniowie w Polsce będą uczyć się on-line. Zasada ta obowiązuje także dzieci w klasach 1-3. Nie wprowadzono żadnych obostrzeń co do żłobków i przedszkoli. Do 28 marca rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Praca zdalna

Minister zdrowia zalecił w całym kraju pracę zdalną, w organizacjach, w których jest to możliwe.

Koronawirus: Wielkanoc w cieniu obostrzeń

Obecnie nie ma obostrzeń dotyczących poruszania się po kraju. Z uwagi na przypadającą na początku kwietnia Wielkanoc, rząd apeluje o ostrożność oraz zachowanie ograniczeń także w tym czasie.

"Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej - niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę" - możemy przeczytać w informacji na gov.pl.

Koronawirus w Polsce: niektóre obostrzenia wprowadzono już wcześniej

Część zakazów oraz ograniczeń rząd wprowadził już wcześniej. Należy pamiętać o takich kwestiach jak: